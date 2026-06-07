7 iunie, Ziua Mondială a Siguranței Alimentare. OMS atrage atenția asupra riscurilor care afectează milioane de oameni

La 7 iunie este marcată, la nivel global, Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, eveniment dedicat conștientizării importanței alimentelor sigure pentru sănătatea populației. Tema din acest an, stabilită de Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, pune accent pe transformarea datelor privind bolile provocate de alimente în soluții concrete pentru protejarea consumatorilor.

În fiecare an, pe 7 iunie, este celebrată Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, o inițiativă care urmărește să atragă atenția asupra impactului pe care alimentele nesigure îl au asupra sănătății publice și asupra economiilor din întreaga lume.

Evenimentul este organizat începând din anul 2019, după ce Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a decis, în decembrie 2018, instituirea unei zile dedicate acestui subiect.

Prin această inițiativă, ONU, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) urmăresc să încurajeze măsuri de prevenire, detectare și gestionare a riscurilor alimentare.

Decizia a fost luată în contextul în care bolile provocate de alimente contaminate continuă să afecteze milioane de oameni la nivel mondial, în special copiii mici și persoanele care trăiesc în state cu venituri reduse.

Ediția din acest an are ca temă:

„From burden to solutions – safe food everywhere”

sau

„De la povară la soluții – alimente sigure peste tot”.

Potrivit organizatorilor, mesajul urmărește să evidențieze modul în care datele privind bolile de origine alimentară și impactul acestora pot fi folosite pentru dezvoltarea unor măsuri eficiente și accesibile de protecție a consumatorilor.

Tema este considerată cu atât mai importantă cu cât bolile transmise prin alimente continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel global.

Aceste afecțiuni influențează nu doar starea de sănătate a populației, ci și educația, productivitatea, nivelul de trai și dezvoltarea economică.

În 2026, Organizația Mondială a Sănătății urmează să publice cele mai detaliate estimări realizate până acum privind impactul bolilor de origine alimentară.

Raportul va include date globale, regionale și, pentru prima dată, estimări la nivel național pentru perioada 2000-2021.

Scopul acestor analize este de a identifica zonele și regiunile cele mai afectate și de a ajuta guvernele să adopte politici mai eficiente în domeniul siguranței alimentare.

Prin identificarea principalilor agenți patogeni și a riscurilor asociate, autoritățile vor putea prioritiza investițiile și măsurile de prevenție destinate protejării populației.

Specialiștii atrag atenția că siguranța alimentară și nutriția sunt strâns legate.

Consumul de alimente contaminate poate genera un cerc vicios format din îmbolnăviri, malnutriție și scăderea calității vieții.

Cele mai vulnerabile categorii sunt sugarii, copiii mici, persoanele vârstnice și cei care suferă de diferite afecțiuni.

Pe lângă impactul direct asupra sănătății, alimentele nesigure afectează și economia, prin creșterea costurilor medicale, reducerea productivității și afectarea comerțului.

Organizația Mondială a Sănătății subliniază că existența unor lanțuri alimentare sigure contribuie la dezvoltarea economică, la susținerea turismului și la consolidarea securității alimentare.

Experții avertizează că siguranța alimentară este influențată tot mai mult de fenomene globale precum schimbările climatice, creșterea populației și dezvoltarea comerțului internațional.

Produsele alimentare circulă astăzi pe distanțe mult mai mari decât în trecut, iar riscurile asociate contaminării trebuie monitorizate permanent.

Din acest motiv, OMS și FAO colaborează cu autoritățile naționale și organizațiile internaționale pentru a îmbunătăți capacitatea de prevenire și răspuns în fața amenințărilor care pot afecta sănătatea publică.

Monitorizarea siguranței alimentare la nivel mondial nu este o preocupare recentă.

Încă din anul 1976 funcționează Sistemul Global de Monitorizare a Mediului – Programul de Monitorizare și Evaluare a Contaminării Alimentare, cunoscut sub numele de GEMS/Food.

Acesta furnizează informații guvernelor, Comisiei Codex Alimentarius și altor instituții internaționale privind nivelurile contaminanților din alimente și impactul acestora asupra sănătății populației.

Programul este coordonat de Organizația Mondială a Sănătății și se bazează pe colaborarea cu peste 30 de centre și instituții specializate din întreaga lume.

Prin activitatea sa, GEMS/Food contribuie la îmbunătățirea standardelor de siguranță alimentară și la dezvoltarea politicilor menite să reducă riscurile asociate consumului de alimente contaminate.