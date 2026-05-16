Proiectul privind parcările rezidențiale cu plată din Ploiești intră într-o nouă etapă administrativă, după adoptarea regulamentului și aprobarea fondurilor necesare în bugetul local. Primarul municipiului a explicat că administrația locală trebuie să parcurgă mai multe proceduri înainte ca înscrierile efective pentru locurile de parcare să înceapă.

„Pasul cel mai important a fost făcut: adoptarea regulamentului de parcări. Apoi începe implementarea proiectului, care este în diferite faze”, a explicat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Edilul a precizat că una dintre primele măsuri vizează achiziția unui sistem informatic care să permită gestionarea cererilor și administrarea locurilor de parcare disponibile pentru închiriere în cartierele municipiului, informează observatorulph.ro.

Autoritățile locale susțin că este prea devreme pentru o estimare clară privind numărul locurilor de parcare care vor fi atribuite în acest an, în condițiile în care procedurile de inventariere și trasare nu au început încă. Primarul Ploieștiului a afirmat că implementarea proiectului va depinde de ritmul etapelor administrative și de infrastructura disponibilă în fiecare cartier.

„La acest moment nu pot spune care este volumul de parcări care vor fi date pentru închiriere pentru rezidenții Ploieștiului, în cartierele de locuit. Poate să fie 100 de locuri de parcare care vor fi închiriate anul acesta, poate să fie 3.000 de locuri de parcare. Repet, va fi un proces de lungă durată, care se va întinde pe ani de zile, pentru că vorbim de zeci de mii de locuri de parcare”, a explicat Polițeanu.

Primăria a transmis încă din luna martie, în momentul aprobării regulamentului, că atribuirea locurilor de parcare se va face etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitatea amenajării unor noi spații pentru parcare în zonele rezidențiale.

Primarul municipiului a făcut și o serie de clarificări privind instituția responsabilă de administrarea parcărilor rezidențiale, după ce mai mulți locuitori au transmis solicitări către SGU (Serviciul de Gospodărire Urbană). Edilul a precizat că societatea se ocupă exclusiv de parcările din centrul orașului cu plata la oră sau la zi, în timp ce parcările dintre blocuri vor fi gestionate direct de administrația locală.

„Nu SGU se ocupă de locurile de parcare din zonele rezidențiale. SGU se ocupă doar de locurile de parcare din centru cu plata cu ora sau cu ziua. Parcările din zonele rezidențiale sunt în sarcina Primăriei Ploiești și vom anunța, am spus de mai multe ori, vom anunța public, cu mult timp înainte când, cum și în ce zonă va începe închirierea locurilor de parcare. Dacă va fi un bloc de pe strada Y, un cvartal sau va fi un cartier. O să anunțăm din timp ca lumea să fie informată, să-și pregătească documentele, să se obișnuiască cu softul prin care vor trimite cererile respective. Deci nu mai trimiteți la SGU că nu SGU se ocupă de parcările rezidențiale și va mai dura o perioadă de câteva luni până când vom anunța public că dăm drumul la înscrieri pentru locuri de parcare”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Regulamentul aprobat de Consiliul Local stabilește și nivelul tarifelor pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, în funcție de zona în care acestea sunt amplasate.

Pentru parcările din zona A, tariful anual va fi de 500 de lei. În zona B, chiria anuală va fi de 400 de lei, în timp ce pentru zona C tariful a fost stabilit la 300 de lei pe an. Cel mai redus tarif va fi aplicat în zona D, unde locurile de parcare vor costa 200 de lei anual.

Administrația locală a reamintit că implementarea proiectului privind parcările rezidențiale depindea de aprobarea bugetului local pentru 2026, condiție necesară pentru alocarea fondurilor destinate achizițiilor și etapelor tehnice prevăzute în proiect.

Cum vor fi implementate parcările rezidențiale cu plată în Ploiești: