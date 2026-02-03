Grupul Intesa Sanpaolo a înregistrat un profit net de 9,3 miliarde de euro în 2025, marcând cel mai bun an din istoria sa, cu comisioane și venituri din asigurări la nivel record.

Totodată, a obținut cel mai bun raport cost/venit de referință (best-in-class), cel mai scăzut nivel al stocului și al fluxurilor de credite neperformante (acestea fiind reduse aproape la zero) și o creștere solidă a capitalului.

Obiectivele pentru 2025 au fost depășite; venituri nete, comisioane și activități de asigurări la nivel record; cel mai bun raport costuri/venituri din categoria sa și statutul de bancă fără credite neperformante confirmă soliditatea modelului de afaceri al Grupului Intesa Sanpaolo.

Profitabilitate de referință (best-in-class):

Venit net de 9,3 miliarde de euro, cu comisioane la nivel record (+6% față de anul 2024) și venituri din asigurări (+5% față 2024);

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) de 18% și rentabilitatea capitalului propriu tangibil (ROTE) de 22%;

Peste 1 miliard de euro din profitul înainte de impozitare alocat pentru succesul din anii următori;

Gestionarea eficientă a costurilor: raport cost/venit de 42,2%, cel mai scăzut din istorie și cel mai bun din Europa;

Bancă fără credite neperformante: rata netă a creditelor neperformante de 0,8%, un minim istoric;

Poziție de capital solidă: raport CET1 peste 13,9%, în creștere cu aproximativ 110 puncte de bază în 2025 și raport CET1 de 14,1%, excluzând impactul de aproximativ 20 de puncte de bază al Legii bugetului din Italia.

Crearea și distribuirea de valoare solidă și sustenabilă:

Dividende în numerar de 6,5 miliarde de euro, din care 3,2 miliarde de euro plătite în noiembrie 2025;

Răscumpărare de acțiuni în valoare de 2,3 miliarde euro, care va fi lansată în iulie 2026, pe lângă răscumpărarea de acțiuni în valoare de 2 miliarde euro finalizată în octombrie 2025;

Randament al dividendelor de 7,5%;

Poziție de top la nivel mondial în ceea ce privește Impactul Social: o contribuție de 1,0 miliard de euro deja alocată în perioada 2023-2025 pentru combaterea sărăciei și reducerea inegalităților;

Creștere semnificativă a activelor financiare ale clienților: ~1,5 trilioane de euro la sfârșitul anului 2025 (+75 miliarde de euro față de anul fiscal 2024, din care +46 miliarde de euro în trimestrul IV al anului 2025).

Intesa Sanpaolo a depășit toate obiectivele stabilite în Planul de afaceri 2022-2025, investind în același timp mai mult decât fusese planificat inițial. Distribuția către acționari a fost cu aproximativ 50% mai mare decât obiectivul din Planul de afaceri. Nivelul de profitabilitate obținut este determinat de factori structurali, nu de efecte temporare.

Rezultatele obținute plasează Intesa Sanpaolo în poziția de a realiza un venit net de aproximativ 10 miliarde de euro în 2026.

Detaliile complete despre rezultatele financiare ale Intesa Sanpaolo aferente anului 2025 sunt disponibile la acest link.

Intesa Sanpaolo a prezentat planul său de afaceri (vezi aici) pentru perioada 2026-2029, stabilind o strategie axată pe profitabilitate durabilă, execuție disciplinată și creștere scalabilă.

Elemente-cheie ale Planului de Afaceri Intesa Sanpaolo pentru perioada 2026-2029 includ:

angajamentul de a obține o rentabilitate a capitalului propriu de peste 20% printr-un model de afaceri bazat pe tehnologie și comisioane;

reducerea costurilor structurale în termeni absoluți;

confirmarea unui profil Zero-NPL.

Planul de afaceri prevede, de asemenea, o extindere semnificativă a capacităților de consultanță în Italia și în cadrul băncilor internaționale ale Grupului, care vor juca un rol mai important în stimularea creșterii.

Luate împreună, aceste elemente fac ca acesta să fie cel mai orientat către tehnologie și cel mai internațional plan de afaceri prezentat până în prezent de Intesa Sanpaolo, conceput pentru a fi realizat fără riscuri de execuție, susținut de capacitatea dovedită a Grupului de a extrage sinergii intragrup. Strategia se bazează pe activități deja existente, investiții deja realizate și un model de execuție care și-a dovedit deja eficiența.

Obiectivul este obținerea unei rentabilități sustenabile a capitalului propriu de peste 20% printr-un model bazat pe tehnologie și comisioane, menținerea unui profil Zero-NPL și consolidarea poziției Grupului ca cea mai rezilientă bancă din Europa, valorificând în același timp potențialul puternic de creștere pentru a oferi acționarilor un randament al capitalului de aproximativ 50 de miliarde de euro, alături de o bază de capital solidă și un profil de risc foarte scăzut.