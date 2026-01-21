Poți avea până la 10 zile în plus de concediu pe an! Află ce este concediul pentru formare profesională și cum se acordă.

Perfecționarea profesională nu este doar o alegere, ci un drept al angajaților, prevăzut clar în Codul Muncii. În unele situații, acest drept îți poate aduce până la 10 zile lucrătoare în plus pe an, fără să-ți fie afectat concediul de odihnă.

Conform Codului Muncii, toți angajații pot cere concediu pentru formare profesională. Acest concediu poate fi plătit sau neplătit, în funcție de situație și de condițiile legale.

Concediul fără plată pentru formare profesională se acordă atunci când angajatul urmează un curs sau o formă de pregătire din proprie inițiativă.

Pentru a beneficia de acest concediu, trebuie depusă o cerere cu cel puțin o lună înainte. În cerere trebuie să fie menționate data începerii cursului, domeniul de pregătire, durata și numele instituției care oferă cursul.

Angajatorul poate refuza acordarea concediului doar dacă lipsa angajatului ar afecta serios activitatea firmei. Refuzul trebuie să fie motivat, nu făcut la întâmplare.

Concediul fără plată pentru formare profesională poate fi luat în mai multe etape, pe parcursul unui an. De exemplu, îl poți folosi pentru examene de absolvire sau examene de promovare la facultate sau la alte instituții de învățământ.

Cea mai bună variantă pentru angajat este concediul plătit pentru formare profesională. Acesta poate fi de până la 10 zile lucrătoare pe an (sau 80 de ore).

Acest concediu se acordă dacă angajatorul nu și-a respectat obligația legală de a asigura formarea profesională a angajatului, pe cheltuiala firmei.

Pe perioada concediului plătit, primești bani, iar indemnizația se calculează la fel ca la concediul de odihnă.

Perioada concediului se stabilește de comun acord cu angajatorul. Cererea se depune cu cel puțin o lună înainte și trebuie să conțină aceleași informații ca la concediul fără plată.

Concediul pentru formare profesională nu se scade din concediul de odihnă. Această perioadă este considerată timp lucrat pentru vechime și alte beneficii.

Excepție: în cazul concediului fără plată, nu primești salariu în acea perioadă.