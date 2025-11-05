Pe 4 noiembrie, Traian Băsescu, fostul președinte al României, a sărbătorit împlinirea vârstei de 74 de ani, înconjurat de familie. Evenimentul a fost marcat cu căldură și intimitate, iar Elena Băsescu, fiica sa cea mică, a împărtășit o fotografie emoționantă care surprinde un gest plin de afecțiune și apropiere între cei dragi.

Imaginea postată pe Instagram îl surprinde pe Traian Băsescu în centrul atenției, înconjurat de nepoții săi, care îl strâng într-o îmbrățișare plină de tandrețe, reflectând legătura caldă și autentică dintre generații.

Îmbrățișarea copiilor, plină de căldură, trădează fericirea și emoția momentului. Cei trei — Traian Jr., Sofia și Anastasia — sunt copiii Elenei Băsescu, care îl înconjoară pe bunicul lor cu afecțiune sinceră.

În fundal se distinge Maria Băsescu, soția fostului președinte, care privește cu încântare și afecțiune întreaga scenă familială.

Alături de fotografie, Elena Băsescu a adăugat un mesaj cald: „La mulți ani, tata!” și „Mulțumesc!”, completat de simbolul infinitului, sugerând afecțiunea nemărginită pe care o poartă tatălui său.

Fotografia redă căldura unei întâlniri de familie, în care Traian Băsescu se lasă învăluit de afecțiunea nepoților și se bucură de compania celor apropiați într-un moment aniversar deosebit.

Traian Băsescu a condus România ca președinte între 2004 și 2014 și, înainte de aceasta, a deținut funcția de primar general al Bucureștiului din iunie 2000 până în decembrie 2004, reprezentând Partidul Democrat.

Perioada în care a condus România a fost caracterizată de inițiative de reformă și implicare intensă în viața politică, dar și de dispute și controverse. A fost suspendat de două ori din funcție și a intrat în conflicte cu Parlamentul și alte instituții.

Deși stilul său autoritar și unele acuzații de abuz sau corupție au stârnit dezbateri aprinse, susținătorii îl apreciază pentru eforturile sale în combaterea corupției și pentru menținerea stabilității politice în momente dificile.