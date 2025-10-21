Lumea şahului este în doliu după moartea neaşteptată a marelui maestru american Daniel Naroditsky, unul dintre cei mai iubiţi jucători, comentatori şi educatori din comunitatea internaţională de şah.

Potrivit unui anunţ transmis pe 20 octombrie de Charlotte Chess Center, clubul la care era afiliat, familia Naroditsky a comunicat cu profundă tristeţe vestea dispariţiei sale. În mesaj, familia sa a transmis că Daniel a fost „un jucător de şah talentat, un educator dedicat şi un membru îndrăgit al comunităţii de şah”, rugând totodată publicul să respecte intimitatea familiei în aceste momente de durere.

We are pleased to announce that the our very own, GM Daniel Naroditsky, has received and accepted a wildcard invitation to the 2021 US Chess Championship!

The tournament will take place in October at the @STLChessClub Wish him good luck and skill! pic.twitter.com/3ofTa9C8t5 — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) July 31, 2021

Născut şi crescut în zona San Francisco Bay Area, Daniel Naroditsky a descoperit şahul la doar şase ani, învăţând de la tatăl şi fratele său. Pasiunea pentru jocul minţii s-a transformat rapid într-o carieră strălucită.

În 2007, el a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Şah pentru Tineret – secţiunea Under 12, desfăşurat în Antalya, Turcia.

La numai 14 ani, a publicat prima sa carte, Mastering Positional Chess, considerată o lucrare matură şi profundă pentru vârsta autorului.

În 2013, a devenit campionul junior al Statelor Unite, iar la scurt timp a obţinut titlul de mare maestru internaţional (GM).

Un an mai târziu, i s-a acordat prestigioasa Samford Chess Fellowship, o bursă oferită celor mai promiţători tineri maeştri americani.

După absolvirea Universităţii Stanford, în 2019, Naroditsky s-a stabilit la Charlotte, Carolina de Nord, unde a devenit antrenor de şah cu normă întreagă şi comentator online. A fost, de asemenea, unul dintre cei mai apreciaţi creatori de conţinut din lumea şahului, având peste 480.000 de abonaţi pe YouTube şi o comunitate activă pe Twitch, unde îşi transmitea partidele şi analiza cu pasiune şi umor.

Pe 17 octombrie, cu doar câteva zile înainte de tragicul eveniment, el a publicat ultimul său videoclip, menţionând că îşi lua „o pauză creativă”.

De-a lungul carierei sale, Daniel Naroditsky a fost clasat constant între cei mai buni 200 de jucători din lume, având un rating FIDE de peste 2600. Pe lângă performanţele din turnee, el a fost recunoscut pentru talentul pedagogic, claritatea explicaţiilor şi capacitatea de a inspira o nouă generaţie de pasionaţi ai şahului.