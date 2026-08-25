Washington Post, obligat să-și reangajeze editorialista concediată după comentariile despre Charlie Kirk

Un conflict între libertatea de exprimare și regulile interne ale unei mari publicații americane ajunge din nou în centrul atenției. Washington Post va trebui să o reangajeze pe editorialista Karen Attiah, concediată după comentariile sale despre Charlie Kirk. Decizia vine în urma unei proceduri de mediere și include plata salariilor restante.

Cotidianul american Washington Post a fost obligat luni, în urma unei proceduri de mediere, să o reangajeze pe editorialista Karen Attiah, concediată după comentariile publicate pe Facebook în urma asasinării liderului de opinie ultraconservator Charlie Kirk, în septembrie anul trecut. Decizia prevede și plata salariilor restante pentru perioada în care aceasta a fost concediată.

Attiah, care este și profesoară la Universitatea Columbia din New York, a comentat pe rețelele sociale după ce Kirk a fost ucis prin împușcare, pe 10 septembrie. Editorialista a spus că nu se va preface tristă și a reamintit mai multe declarații controversate și considerate rasiste făcute de influencer. Printre acestea se număra afirmația potrivit căreia femeilor de culoare le-ar lipsi „capacitatea de procesare cerebrală”, motiv pentru care ar avea nevoie de programe dedicate promovării diversității.

Washington Post a considerat că Attiah a comis o greșeală gravă și a încălcat politica publicației privind utilizarea rețelelor sociale, motiv pentru care a decis să o concedieze.

În urma procedurii de mediere, un mediator a dispus luni reangajarea editorialistei și plata salariilor pe care aceasta le-ar fi primit în perioada concedierii. Washington Post nu a comentat decizia, precizând doar că o va respecta.

Attiah și-a exprimat satisfacția într-un mesaj publicat pe platforma X, în care a susținut că a fost obligată să părăsească publicația doar pentru că „a spus adevărul”. Ea a lucrat timp de 11 ani la Washington Post și a subliniat că era „ultima editorialistă de culoare angajată cu normă întreagă” la ziar.

După moartea lui Kirk, editorialista a criticat și modul în care acesta era prezentat de persoane apropiate președintelui SUA Donald Trump drept un martir al cauzei conservatoare.

Washington Post este deținut din 2013 de miliardarul Jeff Bezos, care s-a apropiat de Trump de la începutul celui de-al doilea mandat al acestuia la Casa Albă, în ianuarie 2025. În februarie 2026, publicația a anunțat plecarea directorului general Will Lewis, la câteva zile după un val de concedieri.