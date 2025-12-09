Volodimir Zelenski îi dă replica lui Donald Trump: Sunt oricând pregătit pentru alegeri!

Comentariile lui Donald Trump au apărut în contextul refuzului constant al Kievului de a ceda teritorii Rusiei în schimbul unui acord de pace. Într-un interviu, fostul președinte american a afirmat că Ucraina nu a mai organizat alegeri de mult timp și a declarat că nu poate anticipa cine ar câștiga un eventual scrutin, adăugând că Zelenski ar avea anterior un nivel scăzut de susținere internă.

El a criticat faptul că războiul este invocat ca motiv pentru amânarea scrutinului și a subliniat că ucrainenii ar trebui să își poată alege conducerea, menționând că Zelenski ar putea chiar să câștige.

„Cred că a sosit momentul. Cred că acum este un moment important pentru alegeri. Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă o alegere. Și, poate, Zelenski va câștiga”, a spus Trump. „Știi, se vorbește despre democrație, dar ajunge în punctul în care nu mai este democrație,” a adăugat el.

Ca reacție la aceste declarații, Uniunea Europeană a subliniat că Zelenski rămâne președintele legitim al Ucrainei și că organizarea alegerilor este posibilă doar atunci când situația de securitate o va permite.

Kremlinul susține frecvent că mandatul președintelui Zelenski s-a încheiat în 2024 și că acesta nu mai este legitim.

Totuși, Constituția ucraineană prevede că alegerile pot fi organizate doar după încetarea legii marțiale, aflate în vigoare din 24 februarie 2022, de la începutul invaziei ruse pe scară largă. De asemenea, un scrutin național nu poate fi desfășurat în teritoriile aflate sub ocupație rusă sau în zonele apropiate de front, unde milioane de cetățeni sunt mobilizați.

Donald Trump profită de fiecare ocazie pentru a-l elogia pe liderul de la Kremlin. Într-un interviu pentru Politico, fostul președinte american l-a prezentat din nou pe Vladimir Putin într-o lumină favorabilă, spunând că, în contextul războiului, „Rusia este în avantaj — sunt mult mai mari și mai puternici”. El a adăugat că, „la un moment dat, dimensiunea va conta”

Întrebat dacă este corectă declarația fiului său, Donald Trump Jr., că SUA nu vor mai susține Ucraina, președintele american a precizat: „Nu, nu este corect. Dar nu este chiar greșit. Trebuie să… știți, ei trebuie să se comporte bine. Dacă ei nu citesc acordurile, potențialele acorduri, știți, nu este ușor cu Rusia, pentru că Rusia are avantajul… Și întotdeauna a avut. Sunt mult mai mari. Sunt mult mai puternici”.