Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită în Azerbaidjan, a spus că următoarea rundă de negocieri cu Rusia ar putea avea loc în această țară din Caucaz. El a explicat că i-a transmis președintelui Azerbaidjanului că Ucraina este pregătită pentru discuții trilaterale desfășurate acolo. După întâlnirea cu liderul azer Ilham Aliyev, în orașul Gabala, Zelenski a mai precizat că în trecut astfel de negocieri au avut loc în Turcia, iar mai târziu, cu implicarea partenerilor americani, au continuat în Elveția.

El a spus că, dacă Rusia este dispusă să folosească diplomația, Ucraina este gata să poarte astfel de discuții în Azerbaidjan în viitorul apropiat. Zelenski a subliniat că este foarte important pentru Ucraina ca Rusia să își găsească voința de a încheia războiul pe care îl consideră nedrept. El a apreciat rolul partenerilor internaționali în facilitarea acestor eforturi de mediere.

„L-am informat pe preşedintele Azerbaidjanului că suntem pregătiţi pentru negocieri trilaterale (în ţara sa). Dacă Rusia este deschisă către diplomaţie, suntem în mod firesc pregătiţi să purtăm astfel de negocieri în Azerbaidjan în viitorul apropiat. Apreciem foarte mult rolul partenerilor noştri în medierea acestui proces”, a concluzionat Zelenski.

Sâmbătă, 25 aprilie 2026, la Gabala, președintele Ucrainei și președintele Azerbaidjanului au avut discuții importante, în urma cărora au fost semnate șase acorduri între cele două țări.

Zelenski s-a întâlnit cu Aliyev atât în discuții directe, cât și în format extins. Ei au vorbit despre colaborarea în domeniile securității, energiei și ajutorului umanitar. Aceasta a fost prima vizită a lui Zelenski în Azerbaidjan și a șaptea întâlnire dintre cei doi lideri în ultimii ani. Zelenski a transmis că Ucraina apreciază sprijinul Azerbaidjanului pentru independența și integritatea sa teritorială și a spus că și Ucraina susține aceleași principii pentru Azerbaidjan.

În cadrul întâlnirii, au fost semnate șase documente de cooperare, inclusiv în domeniul apărării. Cei doi lideri au spus că vor să dezvolte mai mult colaborarea în securitate și în producția comună. Aliyev a afirmat că există potențial pentru cooperare militară și tehnică între cele două state.

Președintele Azerbaidjanului a reamintit că în ultimul an au avut loc întâlniri între miniștrii de externe și o reuniune a unei comisii interguvernamentale, iar acum s-a convenit organizarea unei noi întâlniri în Ucraina. El a spus că relațiile dintre cele două țări sunt deja strânse și că acest lucru a fost reconfirmat.

Zelenski a mulțumit Azerbaidjanului pentru sprijinul oferit în domeniul energiei, prin 11 pachete de ajutor. Cei doi au discutat și despre creșterea schimburilor comerciale și despre investiții, considerând că există condiții bune pentru dezvoltare. Aliyev a spus că volumul comerțului, de peste 500 de milioane de dolari, ar putea crește în continuare.

De asemenea, a fost discutat sprijinul acordat copiilor ucraineni afectați de război. Azerbaidjanul a primit peste 500 de copii din zonele de conflict, iar Ucraina a remarcat că studenți din Azerbaidjan aleg să studieze în Ucraina. Ambele părți au fost de acord să continue colaborarea în educație.

Un alt subiect important a fost situația războiului. Zelenski a explicat că Ucraina continuă să fie atacată de Rusia și a vorbit despre posibilitatea unor negocieri de pace. El a spus că Ucraina este pregătită pentru discuții trilaterale, așa cum au mai avut loc în Turcia și în Elveția cu sprijinul partenerilor internaționali, și că ar putea accepta negocieri în Azerbaidjan dacă Rusia este dispusă la dialog, potrivit informațiilor transmise de Președinția Ucrainei.