Discuţii sensibile din perioada guvernării Dăncilă. Ce spune Sebastian Zachmann: Era pur şi simplu terorizată
Sebastian Zachmann a descris, în cadrul unui interviu acordat proiectului „Interviurile Paginademedia SPECIAL”, o situaţie inedită din perioada în care urmărea activ scena politică şi interacţiona constant cu membrii Guvernului. Jurnalistul a rememorat un episod relevant pentru felul în care fostul premier Viorica Dăncilă îşi percepea echipa de comunicare.
În relatarea sa, acesta a surprins modul în care, în preajma unor momente politice decisive, fiecare cuvânt, discurs sau mesaj devenea esenţial pentru imaginea publică a liderilor PSD.
În discuţia purtată cu interlocutorii de la Paginademedia, Zachmann a explicat că, potrivit propriilor observaţii, Dăncilă avea o temere constantă legată de modul în care erau întocmite discursurile oficiale. Jurnalistul a precizat că această teamă se concentra în mod special asupra lui Anca Alexandrescu, responsabilă la acel moment de comunicarea premierului.
Pentru a ilustra atmosfera din interiorul echipei, el a oferit un citat care l-a marcat:
„Viorica Dăncilă era pur şi simplu terorizată de gândul că Anca Alexandrescu îi strecoară intenţionat greşeli în discursuri”.
Ulterior, întrebat dacă această suspiciune avea o bază reală, Zachmann a completat, subliniind felul în care evaluase situaţia la acel moment:
„Cum ar spune procurorii, era o suspiciune rezonabilă, cu indicii temeinice”.
În relatarea sa, el a descris contextul politic tensionat, în care relaţia dintre Dăncilă şi liderii PSD se deteriora pe măsură ce aceasta devenea mai autonomă în poziţia de premier.
Un interviu tensionat şi reacţii care au dezvăluit dinamici interne nevăzute
Pentru a susţine afirmaţiile, Sebastian Zachmann a povestit un pasaj petrecut în ziua în care a realizat un interviu cu Viorica Dăncilă. Momentul a avut loc într-o perioadă în care fostul premier începea să se delimiteze vizibil de Liviu Dragnea, gest care a generat tensiuni interne în PSD.
Jurnalistul a detaliat atmosfera încărcată din biroul în care se desfăşura discuţia, dar şi comportamentul Ancăi Alexandrescu, atentă la fiecare replică a interlocutoarei sale.
„M-am dus să fac interviu cu Viorica Dăncilă în perioada în care aceasta a început să scoată colţii la Liviu Dragnea. Anca Alexandrescu făcea live text din interviu, scria în continuu. Viorica se uita uşor încruntată că Anca tot nota”.
Zachmann a explicat că momentul-cheie al discuţiei a apărut atunci când a formulat întrebarea referitoare la suspiciunea privind introducerea intenţionată a greşelilor în discursuri. Modul în care au reacţionat cele două a oferit o imagine clară a raportului lor profesional din acel moment.
„Am întrebat-o dacă are suspiciunea că cineva din echipa ei îi introduce greşeli intenţionat în discursuri.
La care Anca Alexandrescu a reacţionat «pfff!». Viorica s-a întors, s-a uitat la ea şi după un moment de linişte a spus: «Nu aş vrea să vorbesc despre asta»“.
Relatarea jurnalistului a sugerat că tensiunea dintre cele două era deja vizibilă şi că reacţiile din timpul interviului confirmau atmosfera de neîncredere din interiorul echipei.
Informaţiile transmise în timp real şi momentul care a schimbat planul editorial
Zachmann a continuat cu detalii despre ceea ce s-a întâmplat imediat după încheierea interviului. Jurnalistul a relatat că, la scurt timp după plecare, a primit un telefon de la un membru PSD, care i-ar fi transmis că schimbul de replici şi răspunsurile premierului au ajuns, în timp real, la Liviu Dragnea.
„Plec din interviu şi mă sună un PSD-ist: «Vezi că Anca Alexandrescu i-a trimis live text lui Dragnea interviul tău cu toate răspunsurile.
Publică-l acum dacă vrei să dai ceva din interviu, că dacă nu, Dragnea va ieşi cu atacuri la Dăncilă înainte să publici tu interviul»“.
Această situaţie l-a determinat pe jurnalist să ajusteze rapid planul editorial, pentru a evita ca anumite reacţii politice să schimbe impactul materialului. Astfel, el a povestit că s-a întors imediat în redacţie pentru a decide ce fragmente din interviu vor fi publicate cu prioritate.
„Am ajuns în redacţie, am scos trei întrebări despre Liviu Dragnea şi l-am publicat imediat”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.