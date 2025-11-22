Claudiu Târziu, critici privind candidatura Ancăi Alexandrescu
Claudiu Târziu, fost senator și una dintre figurile importante ale AUR până la plecarea sa din partid, a criticat dur candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria București.
Târziu a spus că nu vede nicio legătură între candidatura acesteia și valorile conservatoare, afirmând că Anca Alexandrescu și-ar fi construit cariera în zona PSD, iar ulterior ar fi adoptat discursul suveranist. El a declarat pentru stiripesurse.ro că această orientare a fost influențată de un interes financiar, menționând plățile făcute de AUR către Realitatea Plus.
„Anca Alexandrescu și-a făcut cariera în siajul PSD și apoi a gonit pe acest segment care este la modă, suveranismul. Toată această orientare s-a făcut și cu interes mercantil, după cum arată banii vărsați de AUR în Realitatea TV”, a declarat Claudiu Târziu.
Comentariul său vine după ce site-ul Snoop a publicat o investigație privind suma de 450.000 de euro plătită de AUR pentru o singură ediție a emisiunii realizate de Anca Alexandrescu. Autoritatea Electorală Permanentă a depus o plângere penală, susținând că AUR a achitat banii fără să primească publicitatea prevăzută în contract.
Anca Alexandrescu a afirmat că o televiziune privată își poate stabili tarifele fără restricții, iar George Simion a anunțat că va contesta poziția AEP în instanță și va cere rambursarea integrală a celor 5 milioane de euro cheltuite în campania din 2024.
În timpul campaniei electorale din primăvara anului 2024, AUR a achitat aproximativ 5 milioane de euro către Realitatea Plus. Potrivit AEP, doar 1,5 milioane au reprezentat servicii efectiv prestate, restul sumelor fiind facturate fără ca partidul să primească publicitatea contractată. A existat și o zi în care televiziunea ar fi emis facturi de 1 milion de euro.
Poziția Acțiunii Conservatoare privind alegerile din București
Claudiu Târziu a precizat că formațiunea sa, Acțiunea Conservatoare, nu va susține vreun candidat la primăria Capitalei, deoarece nu consideră că există o opțiune compatibilă cu direcția politică pe care o promovează.
„Nu susținem pe nimeni pentru că nu avem pe cine să susținem”, a explicat el.
El a spus că viitorul primar va depinde de actuala componență a Consiliului General și că acest lucru îl va transforma într-un „prizonier al grupurilor de interese”. Târziu a făcut referire la configurația politică a CGMB și a afirmat că înțelegerea dintre partide arată existența unei colaborări între majoritate și opoziție.
„Viitorul primar va fi doar un prizonier al grupurilor de interese și nu vrem să intrăm în acest scenariu cu final anunțat. Configurația din CGMB arată blatul cu opoziția. Primarul va depinde de componența actualului consiliu general și dacă va fi de la PSD va avea nevoie de susținerea celor de la PNL și USR, si așa mai departe, indiferent de partid”, a mai spus Claudiu Târziu.
