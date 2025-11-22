Claudiu Târziu, fost senator și una dintre figurile importante ale AUR până la plecarea sa din partid, a criticat dur candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria București.

Târziu a spus că nu vede nicio legătură între candidatura acesteia și valorile conservatoare, afirmând că Anca Alexandrescu și-ar fi construit cariera în zona PSD, iar ulterior ar fi adoptat discursul suveranist. El a declarat pentru stiripesurse.ro că această orientare a fost influențată de un interes financiar, menționând plățile făcute de AUR către Realitatea Plus.

„Anca Alexandrescu și-a făcut cariera în siajul PSD și apoi a gonit pe acest segment care este la modă, suveranismul. Toată această orientare s-a făcut și cu interes mercantil, după cum arată banii vărsați de AUR în Realitatea TV”, a declarat Claudiu Târziu.

Comentariul său vine după ce site-ul Snoop a publicat o investigație privind suma de 450.000 de euro plătită de AUR pentru o singură ediție a emisiunii realizate de Anca Alexandrescu. Autoritatea Electorală Permanentă a depus o plângere penală, susținând că AUR a achitat banii fără să primească publicitatea prevăzută în contract.

Anca Alexandrescu a afirmat că o televiziune privată își poate stabili tarifele fără restricții, iar George Simion a anunțat că va contesta poziția AEP în instanță și va cere rambursarea integrală a celor 5 milioane de euro cheltuite în campania din 2024.

În timpul campaniei electorale din primăvara anului 2024, AUR a achitat aproximativ 5 milioane de euro către Realitatea Plus. Potrivit AEP, doar 1,5 milioane au reprezentat servicii efectiv prestate, restul sumelor fiind facturate fără ca partidul să primească publicitatea contractată. A existat și o zi în care televiziunea ar fi emis facturi de 1 milion de euro.

Claudiu Târziu a precizat că formațiunea sa, Acțiunea Conservatoare, nu va susține vreun candidat la primăria Capitalei, deoarece nu consideră că există o opțiune compatibilă cu direcția politică pe care o promovează.

„Nu susținem pe nimeni pentru că nu avem pe cine să susținem”, a explicat el.

El a spus că viitorul primar va depinde de actuala componență a Consiliului General și că acest lucru îl va transforma într-un „prizonier al grupurilor de interese”. Târziu a făcut referire la configurația politică a CGMB și a afirmat că înțelegerea dintre partide arată existența unei colaborări între majoritate și opoziție.