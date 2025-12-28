Fostul prim-ministru Victor Ponta a declarat că anul 2026 va fi mai greu decât 2025 pentru majoritatea românilor, în special pentru cei cu venituri mici. În opinia sa, inflația, creșterea taxelor, majorarea TVA și a accizelor, precum și scumpirea carburanților vor reduce semnificativ puterea de cumpărare.

El a susținut că aceste efecte vor fi resimțite chiar din primele zile ale noului an, potrivit România TV.

„2026 va fi mai greu, mai rău decât 2025. Oamenii vor simți din ce în ce mai tare și din ce în ce mai mulți și ce înseamnă inflația, scăderea veniturilor, taxe mai mari, TVA și accizele care cresc, prețurile la carburanți, de joi, 1 ianuarie, și ce înseamnă, de fapt, capturarea României.”, a transmis Victor Ponta.

Victor Ponta afirmă că România ar fi fost „capturată” politic de USR, formațiune pe care o descrie ca având o influență disproporționată față de rezultatele electorale obținute. Potrivit fostului premier, USR nu ar fi ajuns la putere prin votul majoritar al populației, ci printr-o strategie de preluare a controlului instituțional, cu sprijin extern.

El susține că deciziile importante nu s-ar mai lua la București, ci în capitale occidentale precum Bruxelles sau Paris, iar acest lucru ar afecta suveranitatea decizională a României.

„România a fost în 2025 capturată pe bucăți de către o grupare politică, se numesc USR, acum cu Bolojan, cu ei, cu alții, care e de fapt controlată din afara țării. Ei nu sunt un partid care a câștigat alegerile, cum e într-o democrație. Lor nu le-a dat poporul niciodată nicio încredere, au luat 8-10%, la primărie 10%. Dar având sprijinul total al Bruxelles-ului, Paris-ului, Vienei, l-au capturat pe premierul Ilie Bolojan, pe care îl întrebi: ce faceți? Măresc taxele, tai de la persoanele cu dizabilități”, transmite fostul premier.

Victor Ponta a invocat și exemple concrete privind alocarea banilor publici, susținând că sume importante ar fi direcționate către ministere controlate de USR. El a menționat o suplimentare recentă a bugetului pentru Ministerul Apărării, pe care a prezentat-o ca parte a unui mecanism mai larg de concentrare a resurselor în mâinile aceleiași grupări politice.

„Acum două zile a scos 1 miliard de lei din fondul de rezervă al Guvernului pe care l-a oferit ministerului Apărării, condus de USR”, a punctat acesta.

Cea mai dură afirmație a fostului premier este comparația dintre situația actuală și perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Victor Ponta a susținut că metodele prin care USR și-ar extinde influența ar semăna cu modul în care comuniștii au preluat puterea în 1945, odată cu instalarea guvernului Petru Groza.

În opinia sa, controlul asupra ministerelor-cheie și asupra achizițiilor publice ar reprezenta o formă modernă de acaparare a puterii.

„USR face ce făceau comuniștii în 1945. Când au pus guvernul Petru Groza, parcă seamănă fizic guvernul cu Petru Groza, au preluat armata, externele, economia, acum că suntem în altă epocă mediul este important. Acum câteva zile, Bolojan a numit de la USR o doamnă care se ocupă de toate achizițiile publice din România. Oricine din România face achiziții trece pe la USR, pe la domnul Fritz, pe la doamna Clotilde Armand. Plătesc prețul, de fiecare dată, că banii pleacă în afara țării”, a acuzat Victor Ponta la România TV.

Analiza lui Victor Ponta continuă cu ideea că nu toate instituțiile ar fi fost încă preluate complet. El indică justiția și serviciile de informații ca fiind zone unde influența USR nu ar fi totală, dar avertizează că acestea ar putea deveni următoarele ținte.

În acest scenariu, fostul premier susține că populația va suporta costurile prin facturi mai mari, scumpirea alimentelor, a medicamentelor și a combustibililor.