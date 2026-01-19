Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția asupra contextului geopolitic și economic în care statele din UE vor intra în 2026, an pe care îl vede drept unul plin de provocări majore. Eurodeputatul consideră că România trebuie să fie activă și cu un rol bine definit în procesul european de decizie.

Într-o postare publică, Negrescu afirmă că „2026 riscă să fie un an de cotitură în politica internațională”. Acesta explică faptul că situația de securitate a Europei nu mai poate fi tratată abstract, pe fondul tensiunilor și riscurilor din vecinătatea estică a Uniunii Europene. „Securitatea nu mai este teorie. Războiul de la granițele UE, atacurile hibride și dezinformarea cer decizii ferme”, transmite europarlamentarul.

Negrescu subliniază rolul strategic al României în zona estică a UE și importanța Mării Negre în viitoarele decizii europene.

„Pentru România, aflată pe flancul estic, acest lucru înseamnă Marea Neagră, infrastructură strategică și un rol mai puternic în securitatea regională”, afirmă el.

Totodată, eurodeputatul arată că nu doar securitatea este o temă sensibilă, ci și rezistența democratică și socială a statelor membre.

„În același timp, democrația și statul social sunt sub presiune. Avem nevoie de o Europă care apără regulile comune, drepturile fundamentale și coeziunea socială”.

Dincolo de aspectele de securitate și geopolitică, europarlamentarul Victor Negrescu subliniază că deciziile care vor fi asumate la nivel european începând cu 2026 vor avea consecințe directe asupra funcționării economice a Uniunii și asupra arhitecturii bugetare post-2027. În opinia sa, următorul cadru financiar multianual, împreună cu reformele instituționale care se prefigurează, pot modifica distribuția fondurilor, prioritățile sectoriale și capacitatea statelor membre de a finanța proiecte majore.

Negrescu consideră că modificările nu vor afecta doar marile economii ale blocului comunitar, ci și statele din Europa Centrală și de Est care se bazează pe investiții europene pentru modernizare și convergență.

În acest context, el afirmă că „2026 va fi decisiv și pentru economia și bugetul european post-2027”, făcând referire la negocierile care vor stabili atât direcția investițiilor, cât și mecanismele de reziliență economică.

Pentru România, acest proces nu este unul tehnic, ci strategic. Negrescu evidențiază faptul că definirea viitoarelor programe europene poate influența capacitatea țării de a atrage investiții, de a finanța infrastructura și tranziția energetică și de a menține competitivitatea industriei într-un context global tot mai tensionat.

În viziunea sa, Bucureștiul trebuie să intre în următoarele runde de negocieri cu interese clare și cu o prezență politică mai vizibilă la nivel comunitar.

„Miza României este clară: investiții, locuri de muncă și reducerea decalajelor. România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene, conștientă de faptul că fiecare poziție îi poate influența destinul”, afirmă europarlamentarul.

Prin urmare, discuțiile din 2026 nu vor fi doar despre securitate, apărare sau extindere, ci despre felul în care vor fi distribuite resursele în interiorul Uniunii, despre criteriile de competitivitate economică și despre modul în care țări precum România vor continua procesul de recuperare a decalajelor față de statele din nucleul occidental.