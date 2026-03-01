Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că sistemul de pensii nu va colapsa. El a explicat că, după doi ani în care pensiile au fost înghețate, discuția despre indexare nu poate fi evitată, potrivit România TV.

Manole a arătat că orice ministru al Muncii va fi în funcție la 1 ianuarie 2027 va trebui să abordeze tema majorării pensiilor. Potrivit acestuia, scăderea consumului se resimte în întreaga economie, iar punctul de pensie va trebui să crească de la acea dată.

„După doi ani cu pensii înghețate, este greu să vii cu argumente imbatabile. Orice ministru al Muncii va fi la 1 ianuarie 2027, discuția despre indexarea pensiilor nu poate fi diferită. Scăderea consumului se simte în toată economia. Punctul de pensie va trebui să crească de la 1 ianuarie 2027”, a declarat oficialul la RomâniaTV.

Ministrul a precizat că și contribuția la sănătate aplicată pensiilor este în vigoare doar până la 1 ianuarie 2027. El a susținut că această contribuție ar trebui eliminată inclusiv pentru pensiile de peste 3.000 de lei.

Manole a explicat că propunerea formațiunii sale a fost ca pragul să fie stabilit la peste 4.000 de lei, pentru ca peste 800.000 de pensionari să nu fie taxați. El a arătat că această măsură nu pornește de la ideea că pensionarii ar fi mai bogați, ci de la intenția de a limita numărul celor afectați de contribuție.

Ministrul a mai declarat că, în opinia sa, în lipsa unor intervenții din partea unor membri PSD, ar fi existat mai multe măsuri care i-ar fi afectat pe români. El a menționat plafonarea prețurilor și acordarea tichetului de 50 de lei pentru compensarea creșterii prețurilor la energia electrică.

Potrivit ministrului, din aprilie 2026 ar urma să fie introdus un mecanism similar și pentru facturile la gaze, urmând ca detaliile să fie prezentate de ministrul de resort.

„CASS este și el în vigoare doar până la 1 ianuarie 2027. CASS ar trebui eliminat și pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Noi am spus că pragul ar trebui să fie la peste 4.000 de lei, nu pentru că pensionarii sunt mai bogați și trebuie taxați, ci încercăm ca peste 800 de mii de români să nu fie taxați. Domnul Bolojan, dacă nu ar fi avut în PSD niște oameni care să oprească anumite idei sau care să vină cu propuneri, cred că ar fi fost foarte multe măsuri care le-ar fi lipsit românilor. Fără plafonarea prețurilor, facturile ar fi fost și mai mari, apoi tichetul de 50 de lei pentru a compensa creșterea prețurilor din energia electrică. Din aprilie 2026 venim cu ceva similar și pentru facturile la gaze, domnul ministru Ivan va veni cu clarificări”, a explicat ministrul Muncii, Florin Manole.

Manole a adăugat că autoritățile sunt conștiente că nu pot rezolva toate problemele, însă măsurile adoptate sunt utile în limita bugetului disponibil.