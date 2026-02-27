Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan susține că România a ajuns să evite discuțiile reale despre reforme, deși se confruntă cu probleme bugetare serioase și cu efectele unei revoluții tehnologice care impune schimbări profunde.

Într-o postare pe Facebook, acesta critică măsurile recente ale statului, pe care le consideră superficiale și lipsite de impact real asupra finanțelor publice și a dezvoltării economice.

Amintind de anii ’90, Bogdan Glăvan arată că, deși atunci România era repetentă la capitolul reforme, subiectul domina dezbaterile publice și agenda politică.

În prezent, în opinia sa, tema reformelor a dispărut aproape complet din discursul oficial, în ciuda deficitului bugetar ridicat și a faptului că o treime din forța de muncă a emigrat, ceea ce a redus semnificativ baza de susținere a statului.

Profesorul consideră că așa-numita reformă administrativă are un impact bugetar infim, estimat la doar 0,1% din PIB, echivalent, în comparația sa, cu valoarea a două rovignete sau cu jumătate din sumele obținute prin impozitarea pensiilor mai mari de 3.000 de lei ori din reducerile aplicate profesorilor.

În plus, Bogdan Glăvan susține că economiile realizate prin reducerea a 20.000 de posturi ar fi anulate de alte cheltuieli, inclusiv de măsuri de relansare economică ce consumă un procent similar din PIB.

În viziunea sa, o reformă autentică ar trebui să însemne procente consistente din PIB, valorificarea reală a activelor statului și diminuarea rolului acestuia în economie, ceea ce ar presupune și reducerea numărului de funcționari.

Ca exemplu concret, Bogdan Glăvan pledează pentru sprijinirea universităților private, care ar trebui lăsate să investească și să acumuleze capital pentru a putea oferi educație de calitate, inclusiv gratuită.

El afirmă că, în statele dezvoltate, universitățile se susțin din investiții, nu exclusiv din taxe, și consideră că statul român sufocă inițiativa privată și distorsionează competiția, în timp ce pretinde că asigură educația.