Cornel Dinu, fostul mare jucător al echipei Dinamo, s-a retras complet din viața publică și nu a mai părăsit locuința de peste un an și jumătate. Pe lângă diverse probleme de sănătate, „Mister” se confruntă și cu o depresie severă. Încercările colegilor săi de a-l determina să revină în lume au rămas fără rezultat.

La 77 de ani, Cornel Dinu și-a ales să se retragă complet din lumina publică și din viața socială. Vila sa a devenit singurul său refugiu, iar contactul cu familia și prietenii s-a redus considerabil. Zilele îi trec între scris și momentele petrecute alături de nepoata sa, Natalia.

Fosta legendă a lui Dinamo a refuzat chiar și să participe la întâlnirea organizată cu ocazia eliminării lui Hamburg, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni, în 1983.

Ionel Augustin mărturisește că încă mai face vizite, însă se oprește doar la poarta casei și schimbă câteva cuvinte cu Dinu, care îi răspunde de la balcon.

„Am încercat să-l conving pe Cornel Dinu să vină, dar… Ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem. Păcat, s-au făcut eforturi mari. Mi-a mai răspuns la telefon, dar apoi „lasă-mă în pace!”, ne înjură (zâmbește)… În felul lui… A fost idolul vieții mele, ca fotbalist, din toate punctele de vedere. L-am luat ca exemplu. Ca să vă fac o destăinuire. În momentul în care am fost luat de la tineret să mă antrenez cu echipa mare, la miuță, toată lumea se temea de Cornel Dinu. Că era agresiv. La primul antrenament, direct pe el! Cu atitudine, cu determinare, l-am lovit, bă, stai…. Ce să stau, mă, că vreau să ajung ca tine! I-a plăcut replica. Merg la el, stau la poartă, vorbim. Din păcate, nu putem să-l scoatem deloc. Și Cristi Borcea a încercat. În 2-3 luni, l-ar pune pe picioare, cu vitaminizare. Dar nu-l mișcă absolut nimic”, a dezvăluit Ionel Augustin.

Cornel Dinu nu evită discuțiile și a vorbit sincer despre problemele sale de sănătate.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua”, a spus antrenorul.

Corneliu Constantin Dinu, cunoscut și sub porecla „Procurorul”, s-a născut pe 2 august 1948 la Târgoviște și a avut o carieră remarcabilă în fotbal, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Pe lângă activitatea sportivă, el a deținut poziții administrative în cadrul clubului Dinamo București și a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Sporturilor între 1990 și 1992, imediat după Revoluția din 1989.

Cornel Dinu și-a făcut debutul în Divizia A pe 25 septembrie 1966, în partida Dinamo – Steagul Roșu, încheiată 0-1, și și-a încheiat cariera de jucător pe 18 iunie 1983.

Cornel Dinu și-a început cariera la clubul din orașul natal, Metalul Târgoviște, iar la nivel de seniori a evoluat exclusiv pentru Dinamo București, acumulând 454 de meciuri în Liga 1 și 53 de goluri. De-a lungul carierei, a purtat banderola de căpitan la echipa națională, pentru care a jucat de 75 de ori și a înscris 7 goluri, fiind titular al României la Cupa Mondială din 1970.