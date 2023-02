Alertă pentru toți cei care au bani la bancă! Dacă nu sunt cu băgare de seamă, se pot trezi cu cardul gol.

O profesoară din Vaslui a pățit acest lucru după ce a fost victima piraților cibernetici. Femeia a rămas fără toți banii economisiți, 25.000 de lei, după ce infractorii i-au „spart” contul deținut la Raiffeisen Bank.

Cadrul didactic din Vaslui a povestit că întâmplarea s-a petrecut la sfârșitul lunii trecute.

„Din păcate, mă număr printre clienții cărora li s-a furat o suma mare din contul personal de la Raiffeisen Bank, aproximativ 5.000 de euro. Banii pe care îi aveam erau destinați unor servicii medicale urgente.

În data de 26 ianuarie, anul acesta, m-am trezit cu un cont devalizat și sigur că primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă adresez băncii. Am fost foarte surprinsă de comunicarea superficială în care mi-au dat ei răspunsul, fără să îmi prezinte un document oficial, fără antet, fără o semnătură a băncii.

Suma fiind destul de consistentă, am considerat că trebuie să vorbesc cu managerul băncii, să stabilim niște contexte în care s-ar fi putut produce frauda. Am discutat, în schimb, cu o angajată. Dumneaei mi-a înaintat sesizarea. Eu am cerut să fie semnată, nu mi-a dat să semnez nimic și nu știu dacă asta e politica băncii”, a spus ea.

Reacția băncii la sesizarea profesoarei din Vaslui

Profesoara a explicat că a făcut două sesizări succesive, iar a treia a fost un memoriu adresat directorului băncii. Cei de la bancă i-au comunicat că e posibil ca ea să fi dezvăluit datele cardului bancar unei persoane fraudulente sau să fi înstrăinat telefonul sau să fi dat cardul membrilor familiei.

„Prin natura profesiei mele, eu știu că nu trebuie să divulg datele personale, iar în acel memoriu am anexat și câteva dovezi care anulau toate acele supoziții ale lor.

Dumnealor m-au sfătuit să mă adresez poliției, ceea ce am și făcut. Am înaintat plângere și în prezent este întocmit un dosar penal. Știu că nu sunt singura care a trecut printr-o situație de acest fel.

Nu îmi doresc ca cineva să mai treacă prin experiența mea, care m-a costat destul de mulți nervi, drumuri la poliție, documente, ori eu nu cred că asta ar trebui să fie relația cu o bancă”, a mai relatat ea, potrivit vremeanoua.ro.

Profesoara din Vaslui a ținut să spună că, având în vedere că se preconizează folosirea cardurilor bancare din ce în ce mai mult, și dispariția banilor fizici, noi toți trebuie să avem încredere în aceste instituții, iar ele, la rândul lor, trebuie să ne protejeze identitatea și datele personale.

„Eu consider că în cazul meu, aceste lucruri au fost viciate și că undeva, la nivelul băncii a fost un viciu de procedură și în ceea ce privește relația cu clienții, probabil și o breșă în securitatea băncii.

Știu că acum dosarul este la Parchet, iar eu am încredere în instituțiile statului că vor descoperi ce s-a întâmplat. Nu știu cât va trebui să treacă până la momentul respectiv și nu știu nici de ce nu am primit niciun fel de răspuns.

Am primit de la București o încercare a cuiva de a-și exprima regretul că nu sunt mulțumită de serviciile băncii. O formulare vagă, generală, fără niciun fel de discuție pentru clarificarea situației mele”, a mai povestit ea.

Femeia a înaintat deja o plângere la Poliție și urmează să se adreseze și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.