Directorii Raiffeisen Bank International (RBI), Johann Strobl și Andreas Gschwenter, se află pe o listă de sancțiuni numită „război și sancțiuni”, la rubrica „în așteptare de sancțiuni”. Proiectul este sprijinit de Ministerul ucrainean de Externe și de Agenția Națională Anticorupție din Ucraina (NACC), despre care se crede că este, de asemenea, operatorul site-ului sanctions.nazk.gov.ua.

Prin intermediul listei de sancțiuni, guvernul ucrainean dorește să exercite o presiune internațională asupra anumitor persoane și companii pe care Kievul le asociază cu războiul de agresiune rusesc, scrie publicația Der Standard.

Pe pagina de pornire, șeful RBI figurează ca șef al consiliului de supraveghere al filialei ucrainene a RBI, fosta Raffeisenbank Aval, care funcționează acum sub numele de Raiffeisen Bank Joint Stock Company.

Potrivit raportului anual pentru anul 2021, atât Strobl, cât și Gschwenter sunt membri ai consiliului de supraveghere al băncii subsidiare Raiffeisen din Moscova. La sfârșitul anului 2021, banca din Rusia avea un bilanț de aproximativ 18 miliarde de euro și peste 9.000 de angajați. Banca din Rusia este una dintre cele mai mari zece instituții de credit din țară.

Filiala rusă a fost „vaca de numerar” a RBI timp de mulți ani și a contribuit la o mare parte din profit. De la începutul războiului rusesc de împotriva Ucrainei, la 24 februarie, RBI a fost supus unei presiuni tot mai mari din cauza acestei implicări.

De atunci, marea bancă austriacă a analizat modul în care să se ocupe de filiala sa din Rusia. Opțiunile sunt de a continua ca înainte sau de a o vinde. Nu s-a luat nicio decizie în acest sens, iar RBI nu a comentat această chestiune timp de luni de zile.

Pe lista companiilor pentru care se recomandă sancțiuni se află și compania de asigurări Raiffeisen Life. Compania rusă este o filială a grupului austriac de asigurări Uniqa (75%) și a RBI din Rusia (25%). Purtătoarea de cuvânt a RBI nu a dorit să comenteze duminică lista de recomandări de sancțiuni, întrebată de STANDARD.

Nu este clar în ce condiții persoanele de pe această listă vor fi efectiv sancționate de Ucraina. Potrivit rapoartelor, recomandarea de a impune sancțiuni ajunge la Consiliul de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, care decide apoi.

De asemenea, RBI este criticat în mod repetat pe rețelele de socializare pentru implicarea sa în Rusia. În prezent, pe Twitter circulă o captură de ecran, potrivit căreia banca oferă un moratoriu de creditare anumitor grupuri de persoane din Rusia, inclusiv soldaților ruși și rudelor acestora, precum și persoanelor recrutate din teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina. Beneficii pentru agresori, cu alte cuvinte, conform acuzației.

#Austria‘s Raiffeisen bank recognizes so-called Donetsk and Luhansk „Peoples Republics” and provides favorable loan terms to Russian invaders in Ukraine.#boycottaustria pic.twitter.com/u6VSA7RdCj

— nymbase (@atharavesta) January 2, 2023