În cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), România ar urma să primească 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Prima tranșă din această prefinanțare aferentă PNRR va fi virată țării noastre în cursul zilei de joi, 2 decembrie, de Comisia Europeană și se ridică la 1,8 miliarde de euro, potrivit surselor g4media.ro.

Prima tranșă va fi virată joi României

Acești 1,8 miliarde de dolari sunt de fapt avansul de 13% din suma totală a granturilor, care urmează să fie accesate până în 2026. Acordul de finanțare dintre țara noastră și Comisia Europeană a fost semnat de Florin Cîțu în data de 25 noiembrie, înainte de a părăsi Palatul Victoria. De asemenea, Florin Cîțu preciza că din acel moment Planul Național de Redresare și Reziliere (PNRR) nu mai poate suferi nicio modificare.

„Doar în 2023 putem să facem ajustări mici, dar dacă ne uităm la progresul pe anumite capitole şi dacă progresul nu este cel dorit, atunci putem să discutăm, dar foarte puţin, cu Comisia. Orice discuţie despre PNRR, despre renegociere ar însemna să luăm totul de la zero şi ar însemna să pierdem banii. Tocmai astăzi am semnat ultimul document pentru a primi cei 1,8 miliarde de euro şi România nu-şi permite să o ia de la zero. (Aceşti bani – n.r.) cred că vin în următoarele săptămâni, ar trebui să intre în conturi în România”, declara Florin Cîţu, pe 25 noiembrie, precizând că PNRR nu poate fi renegociat.

A doua tranșă vine în decembrie

În ceea ce privește a doua tranșă a prefinanțării, aceasta se ridică la aproximativ 1,94 miliarde euro și urmează să ajungă la Ministerul de Finanțe în luna decembrie. Acordul pentru această a doua tranșă a fost semnat de noul ministru de finanțe Adrian Câciu, o zi mai târziu față de primul, mai exact pe 26 noiembrie, după cum arată un comunicat al ministerului.

Suma totală pe care țara noastră urmează să o primească prin PNRR este de 29,2 miliarde de euro și este formată din 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.