Companiile aeriene membre ale Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) propun ca piloții de avioane să se pensioneze la 67 de ani, după ce vârsta de pensionare a acestora a fost deja majorată de la 60 la 65 de ani.

Un grup care reprezintă companiile aeriene la nivel global a cerut agenției ONU pentru aviație să majoreze limita internațională de vârstă pentru piloții comerciali de la 65 la 67 de ani, argumentând că cererea globală pentru călătoriile aeriene depășește numărul disponibil de piloți.

Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) a ONU urmează să analizeze propunerea de ridicare a limitei de vârstă pentru piloți la Adunarea Generală programată pe 23 septembrie, deși aceasta s-a confruntat cu opoziția principalelor sindicate de piloți din SUA.

Regulile internaționale interzic piloților de linie cu vârsta peste 65 de ani să efectueze zboruri internaționale, iar multe țări, inclusiv Statele Unite, aplică aceeași regulă și pentru zborurile interne.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), care reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene, a declarat că majorarea limitei cu doi ani este un „pas prudent, dar rezonabil, compatibil cu siguranța”, potrivit Reuters.

IATA a precizat într-un document de lucru că ar trebui să existe în continuare cel puțin doi piloți pe fiecare zbor, inclusiv unul sub 65 de ani dacă celălalt depășește această vârstă.

Limita de vârstă fusese deja majorată de la 60 la 65 de ani în 2006.

Principalele sindicate ale piloților din Statele Unite s-au opus creșterii vârstei de pensionare, invocând motive legate de siguranță. Dennis Tajer, purtătorul de cuvânt al Asociației Piloților Aliați (APA) și pilot la American Airlines, a declarat că nu există suficiente date pentru a evalua corect riscurile asociate majorării vârstei de pensionare.

„Nu ne jucăm cu siguranța în felul acesta”, a spus el.

Asociația Piloților de Linii Aeriene și Asociația Piloților Southwest Airlines nu au oferit imediat comentarii la solicitările primite.

În 2023, sindicatele piloților din SUA s-au opus unei inițiative susținute de companiile aeriene americane, care urmărea ca Congresul să ridice vârsta obligatorie de pensionare a piloților de linie de la 65 la 67 de ani.

Luna trecută, un grup bipartizan de membri ai Congresului a presat administrația președintelui Donald Trump să susțină eforturile internaționale de majorare a vârstei obligatorii de pensionare pentru piloți.