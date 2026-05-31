Unitatea 2 de la CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național. A fost oprită aproape trei săptămâni

Nuclearelectrica a anunțat reluarea producției la Unitatea 2, după aproape trei săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune tehnică la transformatorul de evacuare a puterii. În perioada întreruperii, România a rămas temporar fără producție nucleară, o situație rară în sistemul energetic național.

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost deconectată automat de la rețea în seara zilei de 4 mai 2026, în urma apariției unei disfuncționalități la un izolator aferent transformatorului de evacuare a energiei electrice.

Defecțiunea a impus oprirea controlată a unității și declanșarea unui proces tehnic amplu de diagnosticare și înlocuire a echipamentului afectat.

Potrivit operatorului, situația a necesitat înlocuirea transformatorului Unității 2 cu unul de rezervă. Operațiunea a implicat etape tehnice complexe, printre care:

izolarea completă a echipamentului afectat

demontarea și relocarea transformatorului inițial

instalarea transformatorului de rezervă

testări și calibrări riguroase înainte de reconectarea la rețea

Toate aceste lucrări au fost realizate în conformitate cu standardele stricte ale industriei nucleare.

Nuclearelectrica a transmis că reactorul Unității 2 a fost menținut în stare sigură pe toată perioada opririi, fără impact asupra:

securității nucleare

personalului

populației

mediului înconjurător

Procedurile aplicate au respectat integral normele de siguranță în vigoare.

Situația a fost amplificată de faptul că, pe 10 mai, și Unitatea 1 a intrat în oprire planificată, ceea ce a dus la un eveniment fără precedent: pentru aproximativ trei săptămâni, ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite simultan.

În mod obișnuit, energia nucleară asigură aproximativ 18–20% din producția totală de electricitate a României, ceea ce face ca această întrerupere să aibă o importanță semnificativă în structura de producție a sistemului energetic național.

În seara zilei de 30 mai 2026, Unitatea 2 a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național, marcând revenirea centralei la operare parțială și stabilizarea contribuției nucleare în mixul energetic al țării.