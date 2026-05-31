Unitatea 2 de la CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național. A fost oprită aproape trei săptămâni
SURSA FOTO: Dreamstime - Centrala nucleară de la Cernavodă
Nuclearelectrica a anunțat reluarea producției la Unitatea 2, după aproape trei săptămâni de oprire cauzată de o defecțiune tehnică la transformatorul de evacuare a puterii. În perioada întreruperii, România a rămas temporar fără producție nucleară, o situație rară în sistemul energetic național.
Oprire automată pe fondul unei defecțiuni la transformator
Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost deconectată automat de la rețea în seara zilei de 4 mai 2026, în urma apariției unei disfuncționalități la un izolator aferent transformatorului de evacuare a energiei electrice.
Defecțiunea a impus oprirea controlată a unității și declanșarea unui proces tehnic amplu de diagnosticare și înlocuire a echipamentului afectat.
Înlocuirea transformatorului – o intervenție tehnică de mare complexitate
Potrivit operatorului, situația a necesitat înlocuirea transformatorului Unității 2 cu unul de rezervă. Operațiunea a implicat etape tehnice complexe, printre care:
- izolarea completă a echipamentului afectat
- demontarea și relocarea transformatorului inițial
- instalarea transformatorului de rezervă
- testări și calibrări riguroase înainte de reconectarea la rețea
Toate aceste lucrări au fost realizate în conformitate cu standardele stricte ale industriei nucleare.
Siguranță nucleară menținută pe toată durata opririi
Nuclearelectrica a transmis că reactorul Unității 2 a fost menținut în stare sigură pe toată perioada opririi, fără impact asupra:
- securității nucleare
- personalului
- populației
- mediului înconjurător
Procedurile aplicate au respectat integral normele de siguranță în vigoare.
România, fără producție nucleară simultană pentru prima dată
Situația a fost amplificată de faptul că, pe 10 mai, și Unitatea 1 a intrat în oprire planificată, ceea ce a dus la un eveniment fără precedent: pentru aproximativ trei săptămâni, ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite simultan.
În mod obișnuit, energia nucleară asigură aproximativ 18–20% din producția totală de electricitate a României, ceea ce face ca această întrerupere să aibă o importanță semnificativă în structura de producție a sistemului energetic național.
În seara zilei de 30 mai 2026, Unitatea 2 a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național, marcând revenirea centralei la operare parțială și stabilizarea contribuției nucleare în mixul energetic al țării.
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion" din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
