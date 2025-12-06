Emiterea de euroobligațiuni ar fi o soluție pentru sprijinirea Ucrainei în cazul în care Uniunea Europeană nu reușește să utilizeze activele înghețate ale statului rus pentru a acorda un împrumut de 165 de miliarde de euro Kievului.

Comisia Europeană intenționează ca cele 27 de state membre să ajungă la un acord în cadrul summitului de la sfârșitul acestei luni, pentru a susține economia fragilă a Ucrainei printr-un împrumut garantat cu rezervele imobilizate ale băncii centrale ruse.

Belgienii se opun însă cu fermitate, deținând cea mai mare parte a fondurilor înghețate și temându-se că ar putea fi expuși unor acțiuni legale din partea Kremlinului.

Euroobligațiunile ar fi putut reprezenta o sursă alternativă de finanțare pentru Ucraina, însă Budapesta a respins propunerea emiterii de obligațiuni comune, garantate de bugetul UE pe șapte ani, au declarat doi diplomați participanți la o reuniune a ambasadorilor pentru POLITICO. Decizia Ungariei a fost anunțată cu doar câteva ore înainte de o cină la Bruxelles între cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul belgian Bart De Wever, care avea pe agenda discuțiilor împrumutul către Kiev.

Merz a afirmat că intenționa să profite de întâlnire pentru a-l convinge pe De Wever.

„Iau foarte în serios preocupările și obiecțiile prim-ministrului belgian”, a declarat Merz reporterilor joi seara. „Nu vreau să-l conving, vreau să-l conving că varianta pe care o propunem aici este cea corectă.”

Germania a propus să garanteze 25% din fondurile destinate Ucrainei pentru a convinge Belgia să elibereze miliardele înghețate, însă prim-ministrul belgian Bart De Wever solicită o garanție mai amplă din partea întregii UE, acoperind întreaga sumă sau chiar mai mult.

Comisia Europeană a prezentat miercuri euroobligațiunile ca una dintre cele două opțiuni pentru finanțarea Ucrainei, alături de un împrumut garantat cu active rusești, pentru a evita ca fondurile de război să se epuizeze încă din aprilie anul viitor.

Totuși, majorarea datoriei prin bugetul UE pentru a sprijini Ucraina necesită un vot unanim, iar opoziția Ungariei complică negocierile, care se anunță tensionate înainte de reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, programată pe 18 decembrie.

Oficialii nu se așteaptă la o soluție rapidă, având în vedere rezistența puternică a lui De Wever.