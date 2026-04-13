Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni un mesaj oficial de felicitare către liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, după rezultatul alegerilor parlamentare.

Șeful Executivului de la București a subliniat intenția de a continua cooperarea între cele două state, în special în plan economic și sectorial.

„Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să întărim Parteneriatul Strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viețile cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă”, a transmis Bolojan pe platforma X.

Liderul AUR, George Simion, a comentat rezultatul alegerilor printr-o postare pe platforma X, care a generat numeroase reacții.

„Viktor Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?”

Mesajul a fost urmat de reacții diverse din partea utilizatorilor, de la comentarii critice până la mesaje de susținere sau ironii privind direcția politică a regiunii.

Rezultatul alegerilor din Ungaria a fost salutat și pe plan internațional. Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța momentului.

„Victoria opoziției de ieri din Ungaria, la fel ca alegerile din Polonia din 2023, este o victorie pentru democrație. O victorie nu doar în Europa, ci în întreaga lume.”

Fostul lider american a subliniat și semnificația mai largă a scrutinului:

„Mai presus de toate, este o dovadă a rezilienței și a determinării poporului maghiar – și un memento pentru noi toți să continuăm să luptăm pentru echitate, egalitate și statul de drept”.

Alegerile parlamentare din Ungaria au fost urmărite atent la nivel internațional, inclusiv în Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia, în contextul schimbărilor geopolitice recente.

Victoria formațiunii Tisza, condusă de Péter Magyar, indică o posibilă reorientare a politicii externe și interne a Ungariei, cu accent pe relațiile europene și consolidarea statului de drept.

Rezultatul deschide astfel o nouă etapă politică în regiune, cu implicații directe asupra echilibrului de putere din Europa Centrală și de Est.

Scrutinul parlamentar din Ungaria marchează o schimbare politică majoră după 16 ani de guvernare a lui Viktor Orbán.

Conform rezultatelor parțiale, centralizate în proporție de aproape 99%, partidul de opoziție Tisza ar urma să obțină 138 din cele 199 de mandate parlamentare, adică o majoritate de două treimi.

Distribuția mandatelor arată astfel:

69,35% – 138 mandate Tisza

27,64% – 55 mandate Fidesz – KDNP

3,02% – 6 mandate Mi Hazánk

Această majoritate oferă noului guvern posibilitatea de a modifica inclusiv Constituția, o situație similară cu cea de care a beneficiat Viktor Orbán în timpul mandatelor sale.