Ministrul de externe Peter Szijjarto a declarat că Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi restabilit tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Druzhba, potrivit Reuters.

Oficialul ungar a criticat decizia Kievului privind fluxurile energetice și a transmis un mesaj ferm pe platforma X:

„Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conductele Druzhba, Ucraina încalcă Acordul de asociere UE-Ucraina, încălcând angajamentele asumate faţă de Uniunea Europeană. Nu vom ceda la acest şantaj”.

Amenințarea cu veto este considerată un risc serios pentru Ucraina. Potrivit Politico, rezervele financiare ale Kievului ar putea începe să se diminueze din luna aprilie. În lipsa unor fonduri noi, autoritățile ucrainene ar putea întâmpina dificultăți în finanțarea cheltuielilor esențiale, inclusiv cele legate de efortul de război.

Un eventual blocaj ar putea afecta și poziția Ucrainei în viitoare negocieri de pace cu Rusia.

Primele indicii privind opoziția Ungariei au apărut încă de vineri dimineață. Ambasadorul Ungariei la UE a solicitat ca parlamentul național să beneficieze de perioada standard de opt săptămâni pentru analiza legislației europene, au declarat trei diplomați europeni pentru Politico.

Ambasadorii UE urmau să acorde aprobarea finală pentru împrumut înainte de marți, dată simbolică ce marchează patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Într-un nou episod tensionat, premierul Viktor Orban a acuzat Ucraina că ar fi oprit livrările de gaz rusesc către Ungaria din considerente politice. Kievul respinge acuzațiile și susține că atacurile rusești au afectat infrastructura energetică.

Conflictul diplomatic se suprapune peste o dispută privind tranzitul de petrol prin Druzhba.

Comisia Europeană a organizat în această săptămână o reuniune de urgență pentru a media disputa legată de conducta Druzhba. Demersul a venit după ce Ungaria și Slovacia au reacționat prin suspendarea furnizării de carburant către Ucraina.

Situația evidențiază fragilitatea consensului european în privința sprijinului financiar pentru Kiev.

Liderii Uniunii Europene, inclusiv Viktor Orban, au ajuns la un acord asupra împrumutului în luna decembrie, după negocieri dificile. În cadrul compromisului, Ungaria, Slovacia și Cehia au fost exceptate de la participarea la rambursarea costurilor.

Cu toate acestea, vineri Budapesta a refuzat să susțină un proiect legislativ care necesită unanimitate pentru extinderea rezervei de lichidități („headroom”) din bugetul multianual al UE.

Celelalte două acte normative necesare pentru împrumut, care necesitau doar majoritate simplă, au fost aprobate de ambasadorii UE.

Premierul ungar Viktor Orban, considerat cel mai apropiat aliat al Rusiei în interiorul UE, a amenințat în repetate rânduri că va bloca inițiativele europene de sprijin financiar pentru Ucraina.

Noua dispută riscă să tensioneze și mai mult relațiile dintre Budapesta și partenerii europeni.