Întrebat miercuri seară câţi dintre şefii companiilor de stat din subordinea Ministerului Economiei şi-au redus veniturile, în contextul discuţiilor despre tăieri de cheltuieli la nivelul statului, Radu Miruţă a răspuns că doar unul singur.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a explicat că, din companiile aflate în subordinea ministerului, doar un singur director şi-a redus salariul de bunăvoie. El a precizat că, la preluarea portofoliului, a descoperit contracte cu salarii majorate semnificativ cu câteva săptămâni înainte, unele de până la 12–14 ori mai mari, cu indicatori de performanţă ineficienţi sau chiar simbolici. Ministrul a subliniat că, deşi majoritatea managerilor nu respectau nici aceste criterii minimale, doar unul a renunţat voluntar la o parte din salariu după presiunea publică şi analiza contractelor.

După şase luni la conducerea Ministerului Economiei, el a afirmat că unii membri ai conducerilor companiilor de stat ar ocupa funcţii fără a primi salariu, profitând însă de poziţia lor pentru a derula afaceri foarte profitabile, direct sau prin intermediari.

”Vă spun, am plecat şi eu primele două săptămâni pe fentă şi vorbeam cu dumneavoastră, uite ce Consilii de administraţie bănoase şi nu fac oamenii ăia nimic. A fost o păcăleală cu care m-au păcălit şi pe mine. Sunt absolut convins, după şase luni în minister, că pe ei nici salariul nu-i interesa. Şi dacă îi lăsai gratis să stea acolo, pe ei îi interesa să fie în control pe ceea ce gestiona acea companie. Sunt companii care gestionează resurse ale statului român de unde îşi făceau nişte business-uri imense, treaba cu salariul era doar aşa, o mască”, a explicat ministrul.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că a descoperit afaceri extrem de profitabile realizate de membri ai conducerilor companiilor de stat, majoritatea prin interpuşi, dar şi pe numele direct al acestora.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a relatat mai multe exemple de cheltuieli exagerate şi decizii controversate în companiile de stat. El a menţionat un contract al Salrom pentru realizarea unui clip de 30 de secunde, evaluat la 800.000 de lei, despre care a spus că pare excesiv. La Romaero, a arătat că s-a propus vânzarea unui teren de 2–3 milioane de euro pentru repararea unei porţi a unui hangar, ceea ce a considerat disproporţionat. De asemenea, Miruţă a semnalat contracte refuzate intenţionat pentru a aduce companii în dificultate financiară, cu scopul de a prelua ulterior active valoroase, cum ar fi 27 de hectare de teren în Bucureşti.