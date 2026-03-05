Un lider al organizației islamiste palestiniene Hamas a fost ucis într-un atac aerian atribuit Israelului, care a vizat o tabără de refugiați palestinieni din nordul Liban. Informația a fost publicată joi de agenția oficială de presă libaneză National News Agency (ANI).

Potrivit sursei citate, Wassim Atallah al-Ali, descris ca fiind un oficial de rang înalt al Hamas, și-a pierdut viața în timpul nopții după ce locuința sa din tabăra de refugiați Beddawi a fost lovită de o dronă israeliană. În urma atacului a murit și soția acestuia.

Tabăra Beddawi se află în apropierea orașului Tripoli și găzduiește mii de refugiați palestinieni. Atacul a provocat distrugeri în zona în care se afla casa liderului Hamas, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a evalua pagubele.

Surse citate de presa libaneză susțin că Wassim Atallah al-Ali avea un rol important în structura organizației Hamas, însă detalii suplimentare despre funcția exactă sau activitățile sale nu au fost făcute publice până în prezent.

Acesta ar fi primul lider al grupării palestiniene eliminat de la începutul operațiunilor militare lansate de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iran, potrivit relatărilor din regiune.

Israel Defense Forces a transmis un nou mesaj locuitorilor din sudul Libanului, îndemnându-i să se deplaseze spre nordul râului Litani River pentru a evita zonele de conflict.

Potrivit armatei israeliene, persoanele care se află în apropierea infrastructurii sau a luptătorilor grupării Hezbollah își pun viața în pericol. De asemenea, oficialii militari au avertizat că orice locuință folosită în scopuri militare de către Hezbollah poate deveni o țintă pentru atacuri.

Avertismentul vine în contextul intensificării bombardamentelor israeliene asupra sudului Libanului și asupra suburbiilor sudice ale capitalei Beirut.

În paralel, conflictul produce un val tot mai mare de refugiați. Autoritățile siriene au anunțat că peste 25.000 de persoane au intrat în Siria în ultimele două zile prin punctele de trecere a frontierei Jdeidet Yabous și Jousieh, situate în provincia Homs.

Majoritatea celor care ajung la graniță sunt femei, copii și persoane în vârstă, care au călătorit ore sau chiar zile pentru a scăpa din zonele afectate de bombardamente.

Agențiile ONU și autoritățile siriene pentru situații de urgență oferă sprijin umanitar la frontieră, inclusiv asistență medicală și suport psihologic pentru refugiați. Oficialii avertizează însă că numărul persoanelor care caută adăpost în Siria ar putea crește semnificativ dacă violențele din Liban continuă să se intensifice.

Pe fondul tensiunilor regionale, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a acuzat Statele Unite că au comis un „act de atrocitate” prin scufundarea fregatei iraniene IRIS Dena.

Potrivit oficialului iranian, nava militară, care se afla într-o vizită la marina India și transporta aproximativ 130 de marinari, ar fi fost lovită fără avertisment în apele internaționale, la aproximativ 3.200 de kilometri de coastele Iranului.

Diplomatul iranian a avertizat că Statele Unite „vor regreta amarnic precedentul creat”, sugerând că incidentul ar putea amplifica și mai mult tensiunile deja ridicate din regiune.