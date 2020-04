Un deputat liberal s-a făcut de râs, din cauza unui unei propuneri de proiect legislativ pe care a anunțat-o prin intermediul rețelelor sociale.

În plină epidemie de coronavirus, când populația așteaptă din partea Guvernului liberal măsuri concrete de sprijin, atât în plan medical, cât și economic, deputatul PNL Pavel Popescu a anunțat joi seara că în următoarele zile va depune un proiect legislativ prin care va solicita blocarea tuturor investițiilor companiilor chineze în domenii denumite strategice pentru următorii 10 ani și condiționarea strictă a lor în alte domenii, pe teritoriul statului român.

”Partidul Comunist Chinez nu poate cumpăra România”

”Vă anunț că în următoarele zile voi depune un proiect legislativ prin care cer BLOCAREA tuturor investițiilor companiilor chineze în domenii denumite strategice pentru următorii 10 ani și CONDIȚIONAREA strictă a lor în alte domenii, pe teritoriul statului român. Fie că vorbim de companii cu acționariat direct sau indirect.

Fac apel la toți politicienii, indiferent de partidele din care fac parte, la toate instituțiile statului și conducătorii lor, la toate organizațiile non-guvernamentale, la toate firmele de public affairs, la fiecare român care înțelege crimele comunismului și la toată presa din România, să conștientizeze măcar în ceasul al doisprezecelea pericolul pe care îl reprezintă conducerea comunistă a Chinei de azi pentru economia, unitatea și sănătatea statului român, a Europei și a întregii lumi. Treziți-vă!

Respect cultura majoră, milenară a poporului chinez dar urăsc comunismul cu toata ființa mea. Partidul Comunist Chinez nu poate cumpăra libertatea, sănătatea sau viețile românilor ba mai mult, dacă se dovedesc ca fiind adevărate tacticile mizerabile folosite în aceste zile tragice împotriva întregii economii, Partidul Comunist Chinez trebuie să plătească cu vârf și îndesat pentru tot răul făcut.

Partidul Comunist Chinez nu poate cumpăra România. Partidul Comunist Chinez nu va cumpăra România pentru că România urăște comunismul și iubește democrația”, a liberalul pe Facebook.

Val de reacții negative

Doar că postarea sa a declanșat un val de reacții negative în social media, inclusiv pe pagina de Facebook a deputatului, unde cele aproximativ 400 de comentarii conțin răspunsuri care pot fi caracterizate ca fiind ironice, sarcastice sau chiar furioase.

”Total gresit! Sper sa nu faceti asa ceva si sa nu va găsiți sustinatori in aberatia aceasta ! Avem nevoie de relatii bune cu toata lumea si mai ales cu China!Si mai ales acum! Avem nevoie de atatea lucruri acum si ei sunt singuri care ne pot furniza toate acestea. Nu ganditi bine!!! Oare cei pe care ii reprezentati sunt multumiti de ce va trece prin cap? Nu ar trebui sa ii consultati intai? In Camera Deputatilor nu sunteti Pavel Popescu ci reprezentantul unor oameni! Sa nu uitati asta niciodata! Si este valabil oentru toti alesii! Nu confundati niste lucruri simple dar esentiale!!!”, este un astfel de răspuns.

”Șoricelul supărat că elefantul are mai mult soare”

”Ma întreb dacă neuronul tău unic a fost in shut-down când ai scris asta!”, scrie un alt comentator.

”Popescule, vezi că americanii nu mai respectă niciun contract de livrat ventilatoare pentru covid. Interesează te repede la ambasada Chinei, că de la ei poate mai primim ceva, că parteneriatul strategic s-a retras în glorie, in timpul bătăliei…. Nu de alta, dar a umblat virusul prin PNL…..”, vine un alt răspuns.

”Bravo, Pavel, dară ce atâta grabă? Vezi că între timp ne cara ăștia toate pădurile.Fa ceva! Depune un proiect de interzicere a exportului de bușteni, că vocalul vostru de la mediu ne-a lămurit, l -au cumpărat deja chinezii ăia de la Viena”, scrie un alt utilizator de Facebook.

”Pe tine te-a atacat izolarea. China nu da doi bani pe România. 99% nu stiu unde suntem pe harta. Tu esti ca șoricelul supărat ca elefantul are mai mult soare”, se scrie într-un alt comentariu.

”95% din mărfuri sunt Made în China”

”La ora actuala în România dacă mergi la orice magazin sau supermarketuri 95%din mărfuri sunt Made în China.Cred că ar fi moral și legal sa întinzi un proiect de urgență de a anula pensiile speciale și salariile nesimțite care ne-au dus la acest dezastru total”.

”Poporul român are un proverb :Dupa ce ca esti prost mai stai si in mijlocul drumului.

Adica Republica Populara Chineza, care in prezent a depasit criza medicala ajuta tari dezvoltate cu materiale si medicamente,acestia accepta ajutorul iar Romania, prin vocea guvernului nu accepta un ajutor medical si umanitar. Si acum vine si acest anticomunist de profesie care habar nu are de economie si politica internationala si mai baga o stramba…”.

”Stai calm, a mai întrerupt și Italia relațiile cu ei și nu a fost ușor ptr broscari… China este o putere, de care depinde majoritatea țărilor”.

”Ți vrei premiul pentru cel mai prost din curtea scolii și nu știi cum sa îl iei? Nu ești tu ala care a consumat 2 teste Covid în Parlament, te-ai lăudat cu asta, apoi ai șters postarea? E clar, acum înțeleg postarea..”.

”Compunerea asta a fost scrisă de 1 aprilie, nu-i aşa domnu’ politician???!!!! Ce ne-am mai râs!!!!!”.