Pe 20 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român și președinte al Republicii Socialiste România, a susținut un discurs televizat care a rămas mai puțin studiat, eclipsat de evenimentele care urmau să se desfășoare rapid în zilele Revoluției Române, arată jurnalistul Dan Andronic în noul articol publicat pe evz.ro.

Acesta spune că, totuși, cuvântarea oferă o perspectivă esențială asupra modului în care regimul încerca să interpreteze și să controleze realitatea în ultimul său ceas.

Discursul a încadrat protestele de la Timișoara nu ca pe o revoltă internă, ci ca pe un atac extern, repetând de mai multe ori ideea implicării forțelor străine, a „serviciilor de spionaj” și a „cercurilor imperialiste”. Ceaușescu a invocat precedentul invaziei Cehoslovaciei din 1968 pentru a justifica măsurile represive și pentru a prezenta mișcările de protest ca pe o amenințare la adresa suveranității naționale.

Protestatarii au fost etichetați sever, cu termeni din sfera terorismului și fascismului, cum ar fi „elemente huliganice” sau „bande teroriste”. Această strategie avea scopul de a delegitima orice revendicare socială sau economică, transformând victimele represiunii în „inamici ai statului” și legitimizând astfel acțiunea armatei și a organelor de ordine.

Din perspectiva analizei politologice, discursul a fost construit pentru a genera o stare de asediu ideologic, în care singura soluție prezentată era „unitatea deplină” în jurul regimului. Accentul pus pe trădare și agresiune externă a ignorat complet nemulțumirile populației, transformând protestul într-o problemă de securitate națională.

De asemenea, cunoscutul jurnalist mai spune că discursul reflectă modul în care Ceaușescu a perceput și a comunicat criza: orice acțiune împotriva regimului era prezentată ca o amenințare la adresa independenței României, iar armata și organele de ordine erau prezentate ca ultimele garante ale păstrării ordinii și integrității naționale. În esență, cuvântarea a încercat să consolideze loialitatea prin teamă și prin apelul la patriotism, ignorând realitățile sociale și economice care au alimentat revolta.

Discursul rămâne astăzi un document simbolic, ce arată modul în care propaganda comunistă încerca să construiască narațiuni justificative pentru violență, să transforme cetățenii revoltați în „dușmani ai poporului” și să mobilizeze forțele loiale regimului într-un moment de criză extremă.

Întregul discurs poate fi citit AICI.