Este al doilea an consecutiv când Artmark susține astfel de evenimente nu doar în București, ci și în alte două capitale importante din regiune, Zagreb și Sofia, prin Artmark Croația, respectiv prin Artmark Bulgaria. Prețurile de adjudecare obținute pentru cei mai importanți artiști români, iugoslavi și bulgari confirmă trendul de creștere al interesului colecționarilor regionali pentru o piață de artă actualizată și conectată cu cea maternă, europeană. Astfel, în decembrie 2025 Artmark a înregistrat vânzări totale record la nivel de grup, dar și numeroase recorduri personale și naționale de adjudecare, consolidându-și poziția ca principal operator de artă în Europa de Sud-Est.

În România: interes constant pentru marii maeștri ai artei plastice

În România, Licitația de Iarnă de la Artmark (16 decembrie) reconcluzionează cotațiile puternice ale marilor maeștri ai artei clasice și moderne românești, prin rezultate ce se pot exprima și în totaluri cumulative de artist, relevante pentru dinamica pieței. Astfel, operele lui Nicolae Grigorescu au adus Casei în Licitația de Iarnă un total de adjudecări de 365.000 de Euro, cele semnate de Nicolae Tonitza au reușit un total de 222.000 de Euro, iar lucrările realizate de Ștefan Câlția (pentru a evidenția și un reper contemporan) au însumat 117.400 de Euro. De asemenea, cea mai însemnată licitație de artă din acest sezon a indicat un interes crescut și pentru alți artiști: Theodor Pallady a reușit un total de 73.000 de Euro, iar, în zona de piloni ai contemporanei, Corneliu Baba a totalizat un 55.500 de Euro.

În Croația, Artmark reușește o creștere de 50% față de ediția precedentă

Licitația de Iarnă din Zagreb (10 decembrie) a reușit să marcheze cea mai bună licitație de artă de pe piața iugoslavă de până astăzi, la doi ani de activitate în piața croată, cifrând un total al vânzărilor de 429.550 de Euro (față de 271.150 de Euro în decembrie 2024), însumând așadar o urcare a valorii vânzărilor cu aprox. 58,4%. Evenimentul a fost marcat de multe recorduri personale de artist importante, precum: Vlaho Bukovac, artistul considerat „părintele artei moderne croate”, a reușit un nou cel mai ridicat preț de adjudecare – 90.000 de Euro, cu lucrarea „Pictures”. Iar sârbul Sava Šumanović a uimit și el, cu o natură statică – „Red Flower”, care a fost adjudecată la 33.000 de Euro, record personal de licitație și mult peste estimarea inițială. Alături de aceștia, artiști regionali precum slovenii și sârbii Rihard Jakopič, Matija Jama sau Friedrich von Amerling au înregistrat și ei rezultate notabile, confirmând atractivitatea licitației pentru colecționari din întreaga regiune iugoslavă.Și în Bulgaria, cea mai bună licitație Artmark de până acum

Licitația de Iarnă organizată de Artmark la Sofia (17-18 decembrie) marchează cea mai performantă licitație Artmark din Bulgaria, continuând dinamica accelerată a pieței locale de artă. Evenimentul a înregistrat un total al vânzărilor de aproape 500.000 de Euro, ceea ce reprezintă o creștere de peste 20% față de Licitația de Iarnă din 2024 și de peste 45% față de ediția din 2023.

În topul tranzacțiilor s-au aflat lucrările semnate de Nikola Tanev („A Market in Karlovo” – adjudecată la 32.500 de Euro) și de Jules Pascin („The Model in The Pink Dress” – adjudecată la 30.000 de Euro), subliniind interesul colecționarilor pentru artiștii impresioniști si moderni ai pieței bulgare. Licitația de Iarnă din Bulgaria a fost marcată și de numeroase recorduri personale de artist stabilite pe piața bulgară de artă, dintre care se remarcă Tsanko Lavrenov – cu „By The Monastery Fountain”, adjudecată la 24.000 de Euro, după o creștere spectaculoasă de la un preț de pornire de 1.200 de Euro, Genko Genkov – cu „Lake Pancharevo”, adjudecată la 19.000 de Euro, Nikola Mihaylov – cu „Little Girl and Her Doll (Olga Mihaylova, The Daughter of The Artist)”, adjudecată la 16.000 de Euro, ori Elisaveta Konsulova-Vazova – cu „Pink Chrysanthemums”, adjudecată la 15.000 de Euro.

Ultima licitație din 2025 – Licitația de Crăciun: Bijuterii și Artă Decorativă în Aur și Argint, este programată vineri, 19 decembrie, și se va desfășura exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, de la ora 12.00. Evenimentul prezintă publicului bijuterii unicat și obiecte de artă decorativă cu povești impresionante, așa cum sunt și cele care au aparținut lui Nicolae Ceaușescu.