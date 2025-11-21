Această licitație specială de Sărbători este dedicată în mod deosebit celor pasionaţi de ceasuri de colecţie, dar prezintă și o piesă râvnită de cei care visează la adrenalina pe patru roţi: un Mercedes‑Benz SLS AMG din 2011, un supermașină care combină luxul cu performanţa. Este vorba despre un coupe cu motor V8 pe benzină, cu o capacitate cilindrică de 6.208 cm³ și cu 563 CP. Transmisia automată cu padele la volan, caroseria ultrauşoară cu fibră de carbon, frânele ceramice şi motorul asamblat manual de către un singur inginer – toate indică o raritate adevărată. Iar dotările de lux nu îi lipsesc: are scaune electrice încălzite, îmbrăcate în piele, climatizare automată și sistem audio premium de la Bang & Olufsen. La data lansării, a fost cea mai rapidă mașină cu motor aspirat. Costa 300.000 de dolari! În licitația de la Artmark are acum un preț mult mai accesibil: pornește de la 170.000 de euro.

În ceea ce privește ceasurile, licitația prezintă o selecţie de modele și branduri emblematice, ediţii limitate, materiale preţioase şi mecanisme unice. Amintim doar câteva: ceas Patek Philippe Calatrava, din aur, de mână, bărbătesc (din 1969) – de la 12.000 de euro, ceas Rolex Yachtmaster, din aur galben, de mână, bărbătesc (din 1997) – de la 18.000 de euro, dar și nostalgicul ceas Tissot din ediția specială Echipa Națională de Rugby a României – este de mână, bărbătesc și are un preț de început de numai 100 de euro, de opt ori mai mic decât cel din piață.

Casa de licitaţii A10 by Artmark redefineşte experienţa de colecţionar în România prin evenimentele sale, care combină rafinamentul, investiţia şi accesibilitatea. Toate licitațiile au parte de expoziții cu intrare liberă – zilnic, de luni până duminică, de la 10.00 la 20.00, la Palatul Cesianu-Racoviță.