Potrivit unui proiect de document pregătit pentru adoptare, săptămâna viitoare Executivul comunitar va propune impulsionarea proiectului „Autostrăzi energetice”. Obiectivul este creșterea eficienței rețelelor, reducerea dependenței de combustibili fosili importați și limitarea irosirii energiei produse din surse regenerabile. În prezent, blocul comunitar se confruntă cu o dependență energetică majoră, iar prețurile la energie electrică sunt de două ori mai ridicate decât cele din SUA și China.

Unul dintre motivele principale ale costurilor mari este ritmul lent de extindere a rețelei electrice, care nu reușește să țină pasul cu dezvoltarea energiei regenerabile. Capacitățile eoliene și fotovoltaice produc adesea mai mult decât poate fi preluat și transportat, iar energia nu ajunge în regiunile unde cererea este mare. Această situație obligă statele membre să se bazeze în continuare pe centrale pe combustibili fosili, deși producția din surse curate ar putea acoperi o parte semnificativă din necesar, conform Bloomberg.

Documentul Comisiei estimează că investițiile suplimentare în rețele, inclusiv în opt proiecte transfrontaliere de electricitate, ar putea reduce costurile anuale ale UE cu până la 40 de miliarde de euro. Totodată, economia europeană ar putea fi stimulată cu încă 18 miliarde de euro până în 2030. Comisia consideră că un sistem energetic modernizat ar putea atrage investiții suplimentare în centre de date și în sectorul inteligenței artificiale, două domenii aflate în plină expansiune și cu un consum ridicat de electricitate.

Executivul european avertizează însă că, fără intervenții urgente, aproape jumătate din capacitatea de transport transfrontalier necesară până în 2030 nu va fi construită. Această lipsă ar putea reduce producția de energie regenerabilă cu până la 310 terawați-oră până în 2040, un volum echivalent cu aproape jumătate din consumul total de energie al UE în anul 2023.

Rețeaua electrică îmbătrânită creează probleme tot mai mari. În perioadele cu vânt puternic, turbinele eoliene produc mai multă energie decât poate susține sistemul, iar operatorii sunt obligați să oprească temporar unele capacități. Această practică, cunoscută sub numele de „întrerupere”, generează costuri suplimentare deoarece parcurile eoliene sunt compensate financiar pentru energia nepreluată, ceea ce se reflectă în facturile consumatorilor.