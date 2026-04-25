Aplicația este gândită de Comisia Europeană ca o soluție pentru accesul la servicii unde există restricții de vârstă. Aici intră platformele unde legea cere verificarea. Proiectul este legat de Digital Services Act, regulamentul european care obligă platformele online să ia măsuri mai serioase pentru protecția minorilor pe internet.

În locul sistemului actual, unde utilizatorul doar declară vârsta, UE vrea o verificare tehnică. Platformele trebuie să poată demonstra că fac această verificare, dar fără să colecteze mai multe date decât este necesar.

Ideea centrală este că aplicația nu transmite identitatea completă către site-ul pe care îl accesezi. În loc să trimiți copie de buletin sau alte informații sensibile, aplicația confirmă doar dacă îndeplinești condiția de vârstă. De exemplu, dacă ai peste 18 ani.

Pentru asta, sistemul folosește metode criptografice care permit verificarea unei informații fără dezvăluirea datelor din spate. Practic, dovedești ceva fără să arăți toate detaliile.

Comisia Europeană spune că aplicația este gândită să funcționeze fără a crea profiluri despre utilizatori și fără a permite urmărirea activității online între mai multe site-uri.

Pentru utilizatori, schimbarea va fi vizibilă în momentul în care accesează anumite servicii. Nu va mai fi suficient să bifezi că ai peste 18 ani. Unele platforme vor cere o confirmare reală a vârstei.

Asta nu înseamnă neapărat că toți utilizatorii vor fi obligați să folosească aplicația UE. Statele membre pot adapta soluția, iar platformele pot folosi și alte metode, dacă pot demonstra că sunt la fel de eficiente.

În practică, este de așteptat ca verificările de vârstă să devină mai frecvente, mai ales pe platformele mari.

Dacă verificarea ar fi făcută clasic, prin trimiterea actului de identitate, riscurile ar fi evidente. Ar însemna colectarea masivă de date sensibile de către platforme private.

Proiectul UE încearcă să evite exact acest lucru. Se bazează pe ideea că platforma nu trebuie să știe cine ești, ci doar dacă ai vârsta necesară.

Chiar și așa, subiectul rămâne sensibil. Orice sistem de verificare online ridică întrebări despre confidențialitate, securitate și posibilitatea de abuz.

La scurt timp după prezentare, au apărut și critici legate de modul în care este abordată problema la nivel european.

O parte dintre specialiști spun că accentul este pus prea mult pe utilizatori și pe instrumente tehnice, în loc să fie pus pe platforme. Experții atrag atenția că aceste platforme sunt cele care creează mediul online și obțin profit din el, iar responsabilitatea ar trebui să fie, în primul rând, la ele.

Aceștia susțin că Bruxelles-ul nu recunoaște suficient acest lucru, deși platformele au avut timp să arate că pot gestiona singure problema protecției minorilor. Ideea principală este că verificarea vârstei nu ar trebui să devină doar o obligație pentru utilizatori, ci și o responsabilitate reală pentru companiile care dezvoltă și administrează aceste servicii.

Pe lângă aceste critici, au apărut și discuții legate de securitate. O versiune demonstrativă a aplicației a fost analizată de specialiști și s-a arătat că putea fi compromisă relativ ușor. Problema ținea de varianta demo, nu de produsul final, dar a ridicat întrebări despre cât de pregătită este soluția pentru utilizare la scară largă.

Comisia Europeană a transmis că aceste vulnerabilități nu vor exista în versiunea finală și că aplicația va respecta standarde ridicate de securitate.

În perioada următoare, este de așteptat ca tot mai multe platforme să introducă astfel de verificări.

Pentru utilizatori, asta înseamnă două lucruri. Pe de o parte, accesul la anumite servicii va deveni mai controlat. Pe de altă parte, modul în care sunt folosite datele personale va deveni și mai important.

Proiectul Comisiei încearcă să păstreze un echilibru între protecția minorilor și protecția datelor. Rămâne însă de văzut cum va funcționa în practică și cât de mult va fi adoptat de statele membre și de platforme.

Aplicația ar urma să fie disponibilă publicului până în vara anului 2026, iar în mai multe state, printre care Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda, sunt planificate integrări cu portofelul european de identitate digitală.

Sinteza proiectului UE: verificarea vârstei prin identitate digitală