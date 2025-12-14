Inițiativa vine pe fondul presiunilor economice tot mai mari asupra sectorului auto, afectat de scăderea cererii, costurile ridicate ale tranziției către electromobilitate și concurența agresivă din partea producătorilor extraeuropeni. În acest context, Comisia Europeană analizează nu doar ajustarea calendarului care ar fi dus la interzicerea vânzării de mașini noi cu motoare termice din 2035, ci și o relaxare mai amplă a cadrului de reglementare.

Potrivit documentelor consultate de Bloomberg, noua strategie ar urmări să reducă povara administrativă și financiară asupra producătorilor, oferindu-le un interval suplimentar de adaptare.

Printre opțiunile discutate la nivel european se numără:

-scutiri de până la 10 ani pentru anumite modele electrice europene de mici dimensiuni de la o parte dintre -cerințele stricte privind siguranța și poluarea;

-stimulente financiare, inclusiv subvenții și facilități urbane, precum locuri de parcare dedicate pentru modelele compacte;

-reducerea riscului de amenzi majore pentru marii producători auto, sancțiuni care ar fi putut depăși -pragul de un miliard de euro pentru grupuri precum Stellantis sau Mercedes-Benz.

Pentru industria auto europeană, aceste ajustări ar putea fi decisive în menținerea competitivității pe o piață globală aflată într-o transformare accelerată.

Discuțiile de la Bruxelles sunt alimentate și de poziții politice ferme. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a atras atenția recent că obiectivele climatice nu pot fi separate de realitățile economice:

„Protecția climei este posibilă doar dacă avem un sector productiv competitiv”, a declarat acesta, avertizând că regulile actuale riscă să slăbească fundamentul industrial al Europei.

Nu toți specialiștii privesc însă cu entuziasm o flexibilizare extinsă a regulilor. Jos Delbeke, profesor la Institutul Universitar European, avertizează asupra riscurilor pe termen lung:

„Este un semnal de alarmă pentru industrie. Dacă această flexibilitate nu va fi strict temporară, Europa riscă să piardă cursa tehnologică în fața Chinei și a Statelor Unite”, susține el.

La nivel global, ritmul tranziției către vehicule electrice pare să încetinească. Statele Unite reduc unele facilități fiscale, Europa își reevaluează calendarele, iar mari constructori, precum Volkswagen, anunță restructurări și închideri de fabrici. În acest context, mobilitatea verde intră într-o etapă mai precaută, adaptată constrângerilor economice și competiției internaționale.

Analistul Artur Kuyan observa recent că lumea pare să „tragă frâna” electrificării accelerate, pe fondul expansiunii rapide a vehiculelor electrice chinezești și al presiunii tot mai mari asupra producătorilor europeni.

Pentru Uniunea Europeană, miza rămâne una delicată: cum pot fi atinse obiectivele climatice ambițioase fără a sacrifica unul dintre pilonii esențiali ai economiei europene – industria auto.