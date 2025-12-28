Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a afirmat că impasul de la Curtea Constituțională (CCR) a fost generat de regulile clare privind cvorumul. El a explicat că ședințele Curții pot avea loc doar în prezența a cel puțin șase judecători, iar pentru adoptarea unei decizii sunt necesare minimum cinci voturi.

În acest context, absența a patru judecători a făcut imposibilă desfășurarea ședinței și, implicit, adoptarea unei hotărâri. Tudorel Toader a arătat că această situație a fost decisivă pentru amânarea pronunțării.

„Să sperăm că până mâine se va întruni plenul în prezența a șase judecători, iar cinci vor lua o decizie”, a adăugat acesta, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit lui Tudorel Toader, la nivelul Curții ar exista deja o majoritate de cinci judecători în favoarea unei anumite soluții. Din acest motiv, cei care nu împărtășesc această direcție nu ar fi avut altă posibilitate de a bloca decizia decât să lipsească de la ședință.

Întrebat direct dacă această absență poate fi calificată drept o mișcare strategică, fostul ministru a confirmat explicit acest lucru, susținând că este vorba despre un calcul menit să împiedice formarea majorității necesare.

Deși calendarul este foarte strâns, Tudorel Toader a explicat că există o soluție juridică prin care reforma pensiilor magistraților ar putea intra în vigoare chiar de la începutul anului viitor. El a invocat precedente din trecut, când legi au fost promulgate rapid, în aceeași zi în care Curtea Constituțională a respins obiecțiile de neconstituționalitate.

Fostul ministru a arătat că, în cazul în care Curtea respinge obiecția, președintele poate promulga legea în aceeași zi, aceasta poate fi publicată imediat în Monitorul Oficial, iar termenul legal de trei zile ar permite intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie, dacă există voință politică pentru un asemenea demers.