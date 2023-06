Donald Trump ar fi fost implicat în ceea ce un grup de supraveghere a numit „conflicte extraordinar de interese” care au decurs din frecventele sale călătorii la proprietățile pe care le deține în Scoția și Irlanda, relatează Commondreams.

Conform organizației non-profit Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), Trump și-a promovat în mod repetat proprietățile, în presă și în timpul întâlnirilor cu unii oficiali, solicitând angajaților guvernului american să locuiască acolo.

Patru ani de conflicte de interese flagrante între afacerea sa și guvern

Trump a stat de mai multe ori la proprietatea sa de golf Doonbeg, din Irlanda, și în stațiunile de golf Turnberry și Aberdeen din Scoția, susținând că a făcut acest lucru pentru mai mult „confort”.

Președintele SUA a făcut respectivele călătorii după ce a luat decizia, fără precedent, de a nu se retrage din imperiul imobiliar, ”Organizația Trump”, a menționat CREW. Acea decizie a dus „la patru ani de conflicte de interese flagrante între afacerea sa și guvern”, a spus CREW în noul său raport, unele dintre cele mai problematice aparând „în jurul terenului său de golf Doonbeg din Irlanda, unde a câștigat aproape 25 de milioane de dolari și în jurul proprietăților de golf Turnberry și Aberdeen, din Scoția, care l-au ajutat să câștige peste 58 de milioane de dolari.”

Ofițerii Secret Service, puși la plată

În timp ce se afla în Europa pentru un summit NATO și o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, la Helsinki, Trump a făcut tot posibilul să-și petreacă două nopți la Turnberry, cerându-le ulterior propriiilor ofițeri din Secret Service să plătească cazarea, de 1.300 de dolari. În perioada în care fostul vicepreședinte Mike Pence a stat la Doonbeg, în 2019, la îndemnul lui Trump, potrivit șefului de personal al lui Pence, stațiunea a perceput celor din Secret Service peste 15.000 de dolari.

„Malpraxis diplomatic”

Donald Trump și membrii administrației sale au menționat Turnberry, Doonbeg și Aberdeen de cel puțin 50 de ori în cei patru ani de mandat ai lui Trump. Fostul președinte spunea la summit-ul NATO din 2018 că Doonbeerg este „magic”. Se spune că s-a „lăudat” cu Turnberry în toate discuțiile cu fostul prim-ministru al Regatului Unit, Theresa May, și i-ar fi cerut ambasadorului SUA în Marea Britanie, Robert Wood Johnson IV, să facă lobby pentru turneul de golf British Open, care avea loc în stațiune. Norman Eisen, fost consilier special pentru etică al președintelui Barack Obama, a numit acțiunile lui Trump „malpraxis diplomatic”.

În 2022, organizaţia care administrează companiile fostului preşedinte a fost găsită vinovată de o serie de fraude, conform deciziei unei instanţe judiciare din oraşul New York.

Două entităţi ale Organizaţiei Trump au fost găsite vinovate pentru 17 acuzaţii referitoare la fraude fiscale, scheme frauduloase şi falsificarea documentaţiei financiare. Donald Trump nu a fost inculpat în acest caz, fiind vizat direct de acuzaţii fostul director financiar Allen Weisselberg, care a pledat vinovat.