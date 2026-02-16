Președintele Asociației pentru Transport Internațional din Serbia, Neđo Mandić, a confirmat că toate propunerile înaintate de transportatori au fost respinse, iar decizia privind reluarea blocajelor a fost deja luată, urmând să fie armonizată cu organizațiile din celelalte state ale Balcanilor de Vest. Data exactă a blocajelor nu a fost stabilită încă.

Neđo Mandić a explicat că trebuie convenite detaliile procedurii împreună cu colegii din alte țări din Balcanii de Vest. Numai după această coordonare va fi fixată data exactă a începerii blocajelor, iar întâlnirile sunt necesare pentru stabilirea tuturor detaliilor operaționale.

„Ultima întâlnire a fost catastrofală. Nu au acceptat nimic din ce am propus, au spus doar: Încadrați-vă în regula 90/180, altfel nu se poate”, a declarat Mandić, potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier.

Uniunea Europeană a respins toate propunerile transportatorilor și autorităților din regiune, motivând că acestea sunt imposibile, contrare legislației Schengen și prea „creative”. Una dintre sugestii a fost ca șoferii să-și declare reședința într-un stat membru apropiat, opțiune considerată inacceptabilă de transportatori.

„Am decis să reluăm blocajele, doar că trebuie să stabilim procedura cu colegii din celelalte țări din Balcanii de Vest. Când vom conveni asupra termenului, vom fixa data exactă. Trebuie să ne întâlnim și să stabilim toate detaliile, astfel că nu știu când vor începe blocadele”, a mai spus Mandić.

Ministrul sârb al construcțiilor, transporturilor și infrastructurii, Aleksandra Sofronijević, a reiterat că Serbia va continua să ceară un statut special pentru șoferii profesioniști în Schengen, considerând solicitările justificate și rezonabile.

Anterior, între 26 și 30 ianuarie, transportatorii din Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord au blocat punctele de trecere pentru traficul de marfă, protestând față de regulile stricte privind șederea în spațiul Schengen. Blocajele fuseseră suspendate după ce Comisia Europeană a început să analizeze posibilitatea introducerii unor vize speciale pentru șoferii profesioniști, permițându-le o ședere mai lungă și desfășurarea activității fără întreruperi.

Regula 90/180 limitează strict șederea cetățenilor din afara UE la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Șoferii profesioniști ating rapid această limită din cauza specificului muncii, riscând deportarea sau interdicția de a mai intra în Uniunea Europeană.

Transportatorii au avertizat constant că aplicarea acestei reguli pentru șoferi pune în pericol activitatea firmelor de transport din Balcanii de Vest. Ei subliniază că regula este adaptată pentru vizitele turistice, dar nu ia în considerare specificul muncii șoferilor profesioniști, care tranzitează frecvent mai multe state membre UE.

Șoferii de TIR avertizează că aplicarea strictă a regulilor ar putea afecta grav transportul rutier internațional de marfă și ar putea provoca blocaje majore în lanțurile de aprovizionare.