Prețul acțiunii Transgaz a crescut semnificativ pe parcursul anului, de la 23,80 lei la începutul lui 2025, până la 65,90 lei la data de 30 decembrie 2025. Această evoluție reflectă percepția pozitivă a pieței asupra poziționării strategice a companiei și asupra capacității sale de a genera valoare pe termen mediu și lung.

Creșterea prețului acțiunii s-a reflectat direct în capitalizarea bursieră a Transgaz, care s-a majorat tot cu 177% față de prima zi de tranzacționare a anului, 3 ianuarie 2025. Valoarea companiei pe bursă a crescut cu 7.931 milioane de lei, echivalentul a 1.535 milioane de euro, de la 4.483 milioane de lei, respectiv 901 milioane de euro, la 12.414 milioane de lei, adică 2.436 milioane de euro, nivel atins la finalul anului, pe 30 decembrie 2025. Această evoluție confirmă încrederea investitorilor în soliditatea financiară a companiei și în direcția sa strategică.

Analizând evoluția pe un interval de un an complet, respectiv perioada 30 decembrie 2024 – 30 decembrie 2025, performanța este și mai accentuată. În acest interval, acțiunea Transgaz a înregistrat o creștere de 181%, prețul urcând de la 23,45 lei pe acțiune la finalul anului 2024, până la 65,90 lei pe acțiune la 30 decembrie 2025.

„Prețul de închidere a crescut de la 23,80 lei la începutul anului, la 65,90 lei în data de 30 decembrie 2025, reflectând un interes susținut din partea investitorilor și o încredere solidă în perspectivele de dezvoltare ale companiei. Această performanță confirmă poziționarea strategică a TGN pe piață și capacitatea sa de a genera valoare pe termen mediu și lung. De asemenea, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat o creștere semnificativă în 2025, majorându-se cu 177% față de prima zi de tranzacționare a anului, 3 ianuarie 2025. Valoarea companiei pe piață a crescut cu 7.931 milioane lei (1.535 milioane euro), de la 4.483 milioane lei (901 milioane euro) la 12.414 milioane lei (2.436 milioane euro) înregistrată la data de 30 decembrie 2025, confirmând încrederea investitorilor în soliditatea financiară și direcția strategică a Transgaz”, arată un comunicat.

Această evoluție evidențiază atât rezultatele financiare solide ale companiei, cât și încrederea pieței în strategia sa de dezvoltare și în rolul strategic pe care Transgaz îl are în sectorul energetic românesc.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, capitalizarea bursieră a Transgaz a crescut cu aproximativ 181%, respectiv cu 7.996 milioane de lei, echivalentul a 1.548 milioane de euro. Valoarea companiei a urcat de la 4.418 milioane de lei, adică 888 milioane de euro, înregistrată la 30 decembrie 2024, până la 12.414 milioane de lei, respectiv 2.436 milioane de euro, la 30 decembrie 2025.

Această creștere substanțială evidențiază valoarea creată pentru acționari și parteneri și confirmă interesul investitorilor pentru stabilitatea companiei, perspectivele sale pe termen lung și contribuția la consolidarea infrastructurii energetice naționale.