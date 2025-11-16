Traian Băsescu a spus că Anca Alexandrescu nu are șanse la Primăria Capitalei și a explicat de ce nu o consideră o candidată credibilă. El a spus că, după experiența ei profesională și legăturile cu mai mulți lideri politici controversați, nu poate fi văzută ca o opțiune serioasă.

Băsescu a explicat că este greu de crezut că Anca Alexandrescu ar putea să vină acum să se prezinte ca „om nou” care vrea să schimbe lucrurile, după ce în trecut a fost apropiată de politicieni ca Năstase, Dragnea, Ponta sau Oprescu și a fost implicată în situații financiare complicate.

El a criticat și discursul suveranist, spunând că este folosit pentru a manipula oamenii. Băsescu a explicat că toți românii sunt suveraniști pentru că România este un stat suveran, așa cum scrie în Constituție, iar cei care au fost păcăliți de mesajele suveraniste până acum nu știau acest lucru din lipsă de cultură civică.

„Nu pot să o iau în calcul pe Anca Alexandrescu cu șanse. Să vii să ”păcălești” o țară întreagă după câțiva ani în care ai stat și ai „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi a lui Dragnea, a lui Ponta, a lui Oprescu… și să mai spui acum că ești omul nou care vrea să-l schimbe pe bolșevicul Băsescu, e greu de crezut. Mai ales după ce Ponta te-a trimis să iei bani, după trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane. Mulți se vor lămuri despre ”escrocheria suvernistă”. Toți suntem suveraniști. România este un stat suveran, scrie clar în Constituție. Toți respectăm și susținem suveranitatea acestui stat. Păcăleala care a funcționat până acum e din lipsă de cultură civică. Românii nu știau că în Constituție scrie că România este stat suveran”, a precizat fostul șef al statului.

Întrebat de ce Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu, Băsescu a explicat că fostul candidat independent la prezidențiale nu se lasă manipulat. El a spus că, deși este adversar politic al lui Georgescu, nu-l consideră prost.

Băsescu a adăugat că George Simion și Anca Alexandrescu îl folosesc pe Georgescu ca să câștige popularitate deoarece el atrage voturi pentru curentul suveranist. Totuși, voturile lui nu ajung la ei atunci când au nevoie, chiar dacă Georgescu oferă idei nerealiste despre cum ar trebui gestionată țara.

„Eu sunt adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că-l consider prost. Dar Simion și Alexandrescu l-au considerat prost, îi folosesc numele ca să se cațere, că el aduce voturi în curentul suveranist. Dă substanță prin poveștile nerealiste despre cum ar trebui gestionată țara, dar voturile lui nu vin la ei atunci când e nevoie”, a punctat el.

În privința sondajelor recente, fostul președinte a spus că cifrele bune atribuite AUR în București nu sunt reale. El a explicat că scorurile de 38–40% prezentate în sondaje nu pot fi atinse de AUR în Capitală și că, mai târziu, partidul va începe să scadă, iar oamenii vor vedea că promisiunile lui Simion și Alexandrescu sunt doar vorbe frumoase.

Băsescu a menționat și că există diferențe între Anca Alexandrescu, George Simion și Călin Georgescu, spunând că, spre deosebire de cei doi, Georgescu este inteligent.