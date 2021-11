Hollywood este în doliu! A murit un actor renumit. Avea 85 de ani

Dean Stockwell s-a remarcat în numeroase roluri din producţii pentru marele şi micul ecran, precum serialul SF „Quantum Leap” sau adaptarea lui David Lynch din 1984 a romanului „Dune”, scrie independent.co.uk

În urma tragicului eveniment, un reprezentant al lui Stockwell a declarat pentru ziarul TMZ că regretatul actorul a murit în somn, din cauze naturale.

A avut o impresionantă carieră de șapte decenii

De-a lungul carierei sale de şapte decenii, Dean Stockwell a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul său din „Married to the Mob”, în 1988. Totodaăt, a câştigat distincţia pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes, pentru „Long Day’s Journey Into Night” din 1962.

Născut în martie 1936, Stockwell a început să joace în film în copilărie, când a deţinut roluri în mai multe filme, inclusiv „The Green Years” şi „Gentleman’s Agreement”, având contract cu studiourile Metro-Goldwyn-Mayer.

La vârsta adultă, printre primele sale proiecte s-au numărat piesa „Compulsion” de pe Broadway, adaptată în 1959 pentru marele ecran, de asemenea cu Stockwell în rol principal, şi „Long Day’s Journey into Night”, adaptarea lui Sidney Lumet după faimoasa piesă a lui Eugene O’Neill.

Anii ’80 i-au adus lui Stockwell un succes reînnoit datorită unei serii de filme importante

În anii ’60, Stockwell s-a retras din industrie şi a devenit parte a mişcării numită subcultură, înainte de a reveni în roluri obişnuite, în anii ’70. După o altă scurtă dispariţie de la Hollywood, anii ’80 i-au adus lui Stockwell un succes reînnoit mulțumitp unei serii de filme importante, precum „To Live and Die in LA” al lui William Friedkin, „Blue Velvet” al lui David Lynch şi „Married to the Mob” al lui Jonathan Demme.

Totuşi, rolul amiralului Al Calavicci din serialul „Quantum Leap”, alături de Scott Bacula, i-a adus lui Stockwell celebritatea. Actorul a apărut în toate cele 97 de episoade ale serialului, între anii 1989 şi 1993. Mai apoi, actorul a jucat în „Air Force One” (1997), „The Manchurian Candidate” (2004) şi serialul „Battlestar Galactica”.