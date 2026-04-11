Producătorul japonez Toyota a lansat modelul BZ7, un sedan electric de dimensiuni mari, care depășește 5 metri lungime. Mașina este poziționată ca vârf de gamă în oferta electrică a Toyota.

Modelul este comercializat exclusiv în China, piață unde competiția pe segmentul electric este extrem de intensă.

Reprezentanții companiei au transmis că acest model oferă un nivel de tehnologie superior celorlalte modele Toyota disponibile la nivel global.

Mașina integrează tehnologii dezvoltate împreună cu Huawei pentru sistemele de asistență la condus și cu Xiaomi pentru sistemele de infotainment.

Interiorul include un ecran central de 15,6 inci, un panou de instrumente digital de 8,8 inci și un head-up display de 27 de inci.

Confortul este susținut de o suspensie cu aer cu două camere, gândită pentru a oferi o experiență de rulare cât mai lină, potrivit Yahoo!.

Modelul este echipat cu două variante de baterii LFP, de 71 și 88 kWh.

Acestea oferă o autonomie estimată de 600 și 700 km, însă valorile sunt calculate conform standardului CLTC, care este considerat mai permisiv decât standardul european WLTP.

În ceea ce privește încărcarea, Toyota susține că mașina poate recupera aproximativ 300 km de autonomie în doar 10 minute.

Surpriza vine din zona de preț. Modelul este oferit la 147.800 yuani, echivalentul a aproximativ 18.530 de euro.

Prin comparație, Dacia Duster pornește de la aproximativ 19.990 de euro, ceea ce face ca sedanul Toyota să fie mai ieftin.

Chiar și versiunea de top a modelului BZ7 depășește doar ușor pragul de 25.000 de euro.

Interesul pentru acest model a fost ridicat imediat după lansare.

Toyota a înregistrat aproximativ 3.100 de comenzi în prima oră, ceea ce indică un start puternic pe piața chineză.

Strategia de preț aplicată în această piață pare să fie un factor decisiv pentru succesul modelului.