Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în țară sâmbătă, 21 martie, în urma deciziei de ajustare a posturii Alianței în cadrul misiunii NATO Mission Iraq.

Repatrierea s-a desfășurat în condiții de siguranță, printr-un efort coordonat la nivel aliat, realizat cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali implicați în operațiune.

Potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Apărării Naționale, militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik, din Turcia, și Ramstein, din Germania, de unde au fost ulterior transportați în România cu aeronave militare.

Decizia de retragere a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protejarea personalului dislocat în misiune.

Pe întreaga durată a participării la operațiunea NATO din Irak, militarii români din cadrul Batalionului 2 Infanterie Călugăreni au avut ca principală responsabilitate asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate.

În mesajul transmis public, ministerul a subliniat că aceștia au demonstrat profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor și a reafirmat, totodată, angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, menționând că țara va continua să contribuie la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței.

„Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq. Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare. Decizia de retragere a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat. Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor. Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței”, se arată în postarea de sâmbătă de pe pagina oficială de Facebook a MApN.

Subiectul a fost abordat și de ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o intervenție televizată de vineri seara, la TVR Info. Acesta a explicat că a fost vorba despre o misiune desfășurată sub coordonarea NATO, în colaborare cu aliații, iar planul de evacuare a fost organizat la nivelul Alianței, fiecare stat participant fiind responsabil de aducerea propriilor militari acasă.

Ministrul a precizat că nu mai există niciun militar român în Irak, menționând că, pe lângă cei 117 militari, în zonă s-au aflat și două persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

El a arătat că NATO s-a ocupat de evacuarea întregii baze și a detaliat că 81 dintre militarii români au fost relocați la baza Incirlik din Turcia, de unde un avion militar urma să decoleze vineri seara de la Baza 90 Otopeni pentru a-i prelua și a-i aduce în țară în cursul nopții.

Ceilalți militari au fost transportați la baza Ramstein din Germania, de unde un alt avion militar urma să îi aducă în România sâmbătă dimineață, până la prânz.

„Nu mai este niciun militar român acolo (în Irak – n.red.). Au fost 117 militari și două persoane de la MAE, NATO este cea care s-a ocupat de evacuarea întregii baze. 81 dintre militarii români sunt la Baza Incirlik din Turcia. În această seară la ora 21 (vineri – n.red.), pleacă de la Baza 90, din Otopeni, un avion militar pentru a-i prelua și se va întoarce în această noapte cu cei 81. Ceilalți sunt la Baza Ramstein din Germania, unde mâine dimineață (sâmbătă – n.red.) pleacă un avion pentru a-i aduce și pe ei până la prânz acasă”, a explicat Radu Miruță vineri seară.

La rândul său, NATO a transmis că întregul personal din Orientul Mijlociu a fost relocat în siguranță în Europa. Comandantul suprem aliat în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a mulțumit autorităților din Irak și tuturor aliaților care au contribuit la desfășurarea operațiunii, evidențiind totodată profesionalismul femeilor și bărbaților implicați în Misiunea NATO din Irak.