Ministerul Finanțelor continuă programul de economisire Tezaur, lansând cea de-a 11-a ediție din acest an, într-un context economic marcat de volatilitate și inflație ridicată. Noua rundă de subscrieri oferă românilor posibilitatea de a investi în instrumente sigure, cu randamente superioare depozitelor bancare.

„În perioada 10 noiembrie – 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,70%, 7,15%, respectiv, 7,60%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată”, precizează Ministerul Finanțelor în comunicatul oficial.

Aceste instrumente de economisire au fost concepute pentru a oferi populației o alternativă stabilă și accesibilă de plasament, în condițiile în care toate emisiunile Tezaur sunt garantate integral de statul român.

Ministerul oferă mai multe canale de subscriere pentru a facilita accesul investitorilor din întreaga țară. Titlurile pot fi cumpărate:

-Prin platforma Ghișeul.ro, în intervalul 10 noiembrie – 3 decembrie;

-Prin Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru persoanele înregistrate, în perioada 10 noiembrie – 4 decembrie;

-Direct de la unitățile Trezoreriei Statului, între 10 noiembrie și 5 decembrie 2025;

-Prin subunitățile Poștei Române, până la 4 decembrie în mediul urban și 3 decembrie în mediul rural.

Titlurile sunt emise exclusiv în format electronic, cu valoare nominală de 1 leu, ceea ce permite participarea oricărui cetățean, indiferent de suma disponibilă.

Veniturile obținute de investitori nu sunt impozitate, iar dobânda se achită o dată pe an, la datele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile pot fi transferate sau răscumpărate înainte de scadență, iar investitorii au dreptul să realizeze mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Cei care doresc să renunțe la investiție pot anula subscrierea pe durata perioadei de înscriere, prin depunerea unei cereri la unitatea unde s-a realizat tranzacția.

Ministerul reamintește că aceste instrumente se adresează persoanelor fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani, iar fondurile atrase prin program vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Programul Tezaur a fost lansat de Ministerul Finanțelor în 2018, ca parte a strategiei naționale de dezvoltare a pieței titlurilor de stat destinate populației. De atunci, sute de mii de români au ales să investească în aceste instrumente, considerate printre cele mai sigure forme de economisire din piață.

Față de depozitele bancare, titlurile Tezaur oferă avantaje suplimentare:

-randamente fixe și predictibile, garantate de stat;

-fără comisioane sau taxe suplimentare;

-fără impozit pe câștig;

-flexibilitate prin răscumpărare anticipată.

Premieră digitală: achiziția online direct prin Ghișeul.ro

Din luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a introdus o inovație importantă: posibilitatea ca românii să cumpere titluri de stat direct online, prin platforma Ghișeul.ro, folosind un card de debit.

Această măsură a fost primită pozitiv de investitori, întrucât simplifică procesul și reduce birocrația. Prin această integrare digitală, Tezaur devine primul program guvernamental de economisire gestionat integral online, fără deplasare la ghișeu.