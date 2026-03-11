Ministrul Agriculturii a anunțat că instituția pe care o conduce lucrează la un mecanism care să simplifice accesul agricultorilor la carburantul utilizat în activitatea agricolă. Măsura ar permite achiziția motorinei la un tarif redus direct la pompă, în funcție de suprafața declarată la APIA.

„În perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preţ cuprins între 4 şi 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanţe şi voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a declarat ministrul Florin Barbu la AgroTV.

Una dintre soluțiile analizate de autorități este introducerea unor tichete speciale pentru fermieri, care să permită cumpărarea motorinei la un preț redus direct din stațiile autorizate.

„În momentul de faţă, litrul de motorină este undeva la 8,6 lei. Ştiţi că în agricultură avem taxare inversă la cereale. Tot ceea ce înseamnă TVA plătit de către fermierii români – că vorbim pe motorină, pe parte de reparaţii la tractoare, anumite consumuri la energie electrică – statul român rambursează acest TVA, Pentru ca fermierii să nu mai stea să aşteaptă rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unităţile acreditate de vânzare”, a explicat Barbu.

Șeful Ministerului Agriculturii a precizat că intenționează să obțină aprobarea pentru acest mecanism în cel mai scurt timp, astfel încât agricultorii să beneficieze rapid de noul sistem.

„Trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziţionează motorina fără TVA şi fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a mai spus Florin Barbu.

Ministrul a adăugat că Executivul ar putea aproba schema într-un interval de „maxim 2-3 săptămâni”, dacă toate procedurile vor fi finalizate la timp.

Noul mecanism ar urma să simplifice accesul fermierilor la motorină subvenționată și să reducă birocrația legată de recuperarea taxelor plătite pentru carburantul utilizat în agricultură.