Executivul a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 35/2025, care stabilește un mecanism de sprijin financiar pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică. Măsura urmărește sprijinirea persoanelor și familiilor cu venituri reduse, în contextul creșterii costurilor la energie.

Sprijinul este destinat persoanelor singure cu venit net lunar de cel mult 1.940 lei și familiilor cu venit net lunar mediu pe membru de cel mult 1.784 lei.

Veniturile luate în calcul includ pensiile publice și private, indemnizațiile sociale, veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, premii și jocuri de noroc, precum și salariile și asimilatele acestora, calculate ca medie pe ultimele șase luni. Venitul mediu lunar se determină prin însumarea tuturor veniturilor membrilor familiei și împărțirea la numărul acestora.

Beneficiarii vor primi un sprijin financiar de 50 de lei pe lună, aplicabil pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Suma nu poate fi ridicată în numerar și trebuie utilizată exclusiv pentru plata facturii de energie electrică.

Sprijinul poate fi folosit pentru plata facturii de energie la oficiul poștal, fără a fi necesară prezentarea tichetului de energie, ci doar a facturii.

Tichetul electronic de energie se generează automat prin aplicația EPIDS, după verificarea eligibilității, și este transmis pe adresa de email indicată în cerere. În cazul solicitării tipăririi, tichetul este expediat prin Poștă în termen de 15 zile lucrătoare.

De altfel, în situația în care se modifica POD-ul este necesară actualizarea în aplicația informatică EPIDS, prin introducerea unei noi cereri.

Atenție! La schimbarea condițiilor înscrise în cererea inițială, aceasta își încetează aplicabilitatea și este necesară încetarea acesteia și înregistrarea unei cereri noi. Cererea pentru locul de consum al decedatului încetează conform art. 13 din OUG 35/2025, iar sumele rămase neutilizate se returnează către ANPIS de Poșta Română.

Pentru mai multe informații sau asistență în depunerea cererilor se poate apela numărul unic de Call Center – 021.9309 – sau pot fi transmise sesizări la adresa e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este titularul contractului de furnizare de energie.

Tichetul nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum.

Tichetul electronic poate fi folosit în termen de 12 luni de la ultima încărcare cu valoarea sprijinului. Sumele neutilizate rămân disponibile în contul de mandat asociat locului de consum și pot fi folosite până în martie 2027.