Furtul de identitate nu se oprește de la sine. Cu cât reacționezi mai repede, cu atât șansele de a limita pierderile sunt mai mari. Blocarea accesului, notificarea instituțiilor și schimbarea parolelor sunt pași care pot opri o fraudă înainte să se extindă.

În același timp, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție, mai ales într-un mediu online în care astfel de atacuri devin din ce în ce mai frecvente.

Primul pas este să oprești orice posibil acces al atacatorului la conturile tale. Dacă ai introdus date pe un site suspect sau ai observat activitate neobișnuită, trebuie să acționezi imediat.

Contactarea băncii este esențială dacă există riscul ca datele cardului bancar sau ale contului bancar să fi fost compromise. Blocarea cardului și verificarea tranzacțiilor sunt printre primele măsuri recomandate de specialiști în securitate cibernetică.

În paralel, trebuie schimbate parolele tuturor conturilor importante, în special e-mail, banking, rețele sociale și platforme unde ai date personale. Este important ca aceste parole să fie diferite între ele.

Un alt pas important este notificarea autorităților. Depunerea unei plângeri la poliție este necesară pentru deschiderea unei anchete, mai ales dacă există pierderi financiare sau utilizare abuzivă a datelor tale.

Totodată, incidentul poate fi raportat și către DNSC, instituția care gestionează astfel de situații și poate oferi îndrumare tehnică.

De multe ori, semnele apar înainte să îți dai seama exact ce s-a întâmplat. Conturi la care nu mai ai acces, parole schimbate fără știrea ta sau tranzacții pe care nu le recunoști sunt printre cele mai frecvente indicii.

Există și situații în care atacatorii folosesc datele tale fără să îți acceseze direct conturile. De exemplu, pot crea conturi false sau pot încerca să te contacteze în numele unor instituții.

Autoritățile atrag atenția că multe fraude pornesc de la pagini false care imită site-uri oficiale și cer date personale sau bancare.

În alte cazuri, atacatorii folosesc tehnici de tip phishing, în care se dau drept persoane sau companii de încredere pentru a obține acces la conturi sau informații sensibile.

Dacă datele tale au fost deja folosite, situația trebuie tratată ca o fraudă în desfășurare. Pe lângă blocarea accesului și notificarea băncii, este important să documentezi totul. Păstrarea dovezilor, cum ar fi e-mailuri, mesaje sau capturi de ecran, poate ajuta în anchetă. În plus, aceste informații sunt utile și în relația cu banca sau alte instituții.

În unele cazuri, este posibil ca atacatorii să încerce să continue frauda, de exemplu prin apeluri telefonice în care se prezintă ca reprezentanți ai unor instituții. Autoritățile recomandă să întrerupi imediat astfel de conversații și să verifici informațiile doar prin canale oficiale.

Prevenția începe cu lucruri simple, dar esențiale. Actualizarea constantă a sistemului de operare, a browserului și a aplicațiilor reduce riscul exploatării unor vulnerabilități. De asemenea, utilizarea unui antivirus și menținerea activă a firewall-ului sunt măsuri de bază pentru protecția dispozitivelor.

Parolele joacă un rol important. Este recomandat să fie complexe și diferite pentru fiecare cont. Activarea autentificării în doi pași adaugă un nivel suplimentar de securitate.

Trebuie acordată atenție și link-urilor primite pe e-mail, SMS sau rețele sociale. Autoritățile avertizează că multe atacuri pornesc de la pagini care par legitime, dar sunt create special pentru a colecta date personale.

Un alt aspect important este verificarea surselor. Înainte de a introduce date personale sau bancare, este recomandat să accesezi direct site-ul oficial, nu din link-uri primite în mesaje.