Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, a primit joi, 4 decembrie, Premiul „România Europeană 2025”, într-o ceremonie desfășurată în foaierul Ateneului Român și organizată de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui Nicușor Dan și a numeroși invitați din lumea culturală.

Rebengiuc a venit alături de soția sa, actrița Mariana Mihuț, iar momentul decernării a fost urmat de un discurs de aproape 30 de minute, rostit în picioare, sprijinit în baston, în stilul său inconfundabil, lucid și plin de umor.

La începutul discursului, marele actor a ținut să clarifice, cu ironie, o confuzie frecventă legată de numele său. El a explicat că este adesea apelat greșit „Rebenciuc”, iar această eroare a dus la decizia de a stipula în testament faptul că nu dorește ca numele lui să fie atribuit vreunei străzi după moarte.

Rebengiuc a argumentat că un astfel de gest ar provoca încurcături locuitorilor și factorilor poștali și a sugerat, cu umor, că eventualele greșeli i-ar atrage postum critici neplăcute.

„Vreau să precizez că pe mine mă cheamă Victor Rebengiuc, și nu Rebenciuc, cum de multe ori sunt apelat pe numele acesta. În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi, pentru că ar produce mari încurcături locuitorilor acelor străzi, dacă adresa ar veni pe numele Rebenciuc și n-ar ști poșta unde să o distribuie. Și m-ar înjura tot timpul. Ce dracu’ nume a avut ăla, băi?”, a spus Victor Rebengiuc, cu zâmbetul pe buze.

În încheierea discursului, Victor Rebengiuc a rostit un mesaj emoționant către soția sa, actrița Mariana Mihuț, care se afla alătur de el.

Îndrăgitul actor a rememorat colaborările lor numeroase și a afirmat că a fost întotdeauna mândru de această asociere artistică, completând că a iubit-o profund și din acest motiv. Publicul a reacționat cu ropote prelungite de aplauze.

„Am venit împreună cu soția mea, actrița Mariana Mihuț, alături de care am jucat în foarte multe piese și am fost foarte mândru de acest parteneriat. Și am iubit-o foarte mult și din punctul acesta de vedere”, a spus marele actor.

Discursul maestrului Victor Rebengiuc poate fi văzut mai jos, începând cu minutul 29:10.

Înaintea maestrului, președintele Nicușor Dan a susținut un discurs în care a evocat propria relație cu cinematografia românească.

El a afirmat că filmul „Pădurea Spânzuraților” rămâne pentru el o experiență atât de intensă încât nu îndrăznește să îl revadă.

„Emoția pe care am trăit-o când l-am văzut a fost așa de puternică încât mi-e teamă că văzându-l a doua oară o să o stric în interiorul meu”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că, de-a lungul timpului, a considerat „Reconstituirea” drept cel mai bun film românesc, însă o analiză recentă l-a făcut să creadă că „Moromeții” reprezintă vârful cinematografiei naționale datorită formei sale de universalitate.

„După reflecție, cred că totuși «Moromeții» este cel mai bun. Pentru că este o formă de universalitate, bineînțeles și în carte, dar vorbim acum de film, pe care cred că niciunul din celelalte filme românești nu le-a găsit”, a adăudat Nicușor Dan.

În final, Nicușor Dan a vorbit despre responsabilitatea publică și civică, afirmând că aceasta este o valoare esențială în societate. L-a dat exemplu chiar pe Victor Rebengiuc, amintind implicarea acestuia în anii ’90, inclusiv perioada în care a condus UNATC și a fost director la Teatrul Bulandra.

Președintele a transmis că asumarea unei opinii în spațiul public, mai ales când ești o personalitate admirată, nu este un act simplu, deoarece deschide calea criticilor, însă este o formă de curaj necesară unei societăți mature.