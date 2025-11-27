Ministerul Economiei a anunțat modificarea procedurii de implementare a programului Startup Nation 2025, pentru a permite prelungirea perioadei de înscriere a firmelor la granturile dedicate IMM-urilor, în valoare de până la 250.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) per firmă. Măsura vine într-un context în care numărul firmelor care au aplicat până la o săptămână înainte de termenul limită era mult mai mic decât estimările inițiale.

Prin Ordinul nr. 2.338/2025, publicat miercuri în Monitorul Oficial, procedura programului a fost actualizată astfel încât aplicațiile electronice să fie deschise timp de 45 de zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire, dar nu mai târziu de șapte zile după finalizarea ultimului modul de cursuri antreprenoriale. Aceasta permite persoanelor fizice să finalizeze programele de formare necesare înainte ca firmele lor să poată aplica pentru finanțare.

Startup Nation 2025 funcționează pe două etape: întâi persoanele fizice urmează cursuri de antreprenoriat, iar doar absolvenții acestora pot înființa firme și aplica pentru granturile IMM. În sesiunea dedicată persoanelor fizice, desfășurată între 15 aprilie și 25 august 2025, peste 25.500 de aspiranți au fost înscriși la cursuri, dintre care aproximativ 14.120 au fost admiși efectiv.

Sesiunea de aplicare pentru firme a început pe 1 octombrie 2025 și era programată să se încheie pe 3 decembrie. Până pe 26 noiembrie, doar 547 de firme și-au depus cererile, mult sub numărul de 7.750 de companii pe care programul intenționează să le finanțeze. Restricția este cauzată de faptul că doar absolvenții cursurilor pot înființa firme eligibile pentru grant.

Pe lângă prelungirea termenului de aplicare pentru firme, Ministerul Economiei analizează și deschiderea unei noi sesiuni pentru persoanele fizice, pentru a permite absorbția întregului buget al programului.

Ediția 2025 a Startup Nation beneficiază de un buget total de aproape 446,1 milioane de euro, din care 365,8 milioane de euro provin de la Uniunea Europeană, prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, susținut de Fondul Social European Plus. Restul finanțării este asigurat de la bugetul de stat.

