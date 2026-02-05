După ani în care interacțiunile digitale au devenit norma, limitele comunicării online sunt tot mai vizibile. În acest context, terapia de grup se conturează ca o alternativă reală pentru cei care caută sprijin emoțional autentic, bazat pe prezență fizică și experiențe împărtășite.

Sorana Kapusta explică, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, că „în special în anumite cercuri profesionale, cum ar fi cel al terapeuților, observăm un interes mai mare pentru terapia de grup”.

Prin lansarea platformei The Hive, fondatoarea își propune să aducă terapia de grup mai aproape de publicul larg și să combată percepțiile greșite asociate cu vulnerabilitatea emoțională.

„Prin lansarea The Hive, ne dorim să vorbim deschis despre terapia de grup și să oferim o alternativă la solitudinea pe care mulți dintre noi o trăim atunci când suferim. Vrem să atenuăm stigma: nu suntem slabi atunci când vorbim despre ce ni se întâmplă, ci dimpotrivă, suntem curajoși și generoși cu cei aflați în situații similare”, spune Sorana Kapusta.

Perioada post-pandemică a accentuat nevoia de reconectare reală, dincolo de platformele de videoconferință.

„Am realizat, poate mai clar ca niciodată, că nu putem rezolva absolut totul pe Zoom. Suntem făcuți să trăim în comunitate, să ne ascultăm unii pe alții, să contribuim și să găsim soluții împreună”, explică fondatoarea The Hive.

Specialiștii subliniază că oglindirea emoțională și interacțiunea directă declanșează procese subtile, imposibil de replicat în mediul online, care contribuie semnificativ la vindecarea emoțională.

Participarea la sesiunile de terapie este exclusiv fizică. Înscrierea se face simplu, prin completarea unui chestionar online și rezervarea unui loc, participanții primind ulterior toate informațiile necesare întâlnirilor.

Grupurile se concentrează pe teme precum pierderea, suferința emoțională, relațiile, sănătatea sau sentimentul de apartenență. Potrivit unor date generate cu ajutorul inteligenței artificiale, aproximativ 6 din 10 persoane se confruntă, în prezent, cu forme de suferință emoțională. „Majoritatea dintre noi tindem să ne izolăm, dar terapia de grup oferă o cale de reconectare”, punctează Sorana Kapusta.

Printre cele mai frecvente temeri ale celor care iau în calcul terapia de grup se numără teama de judecată și lipsa confidențialității.

„Oamenii se tem să-și împărtășească povestea, să fie judecați sau rușinați. În realitate, cel mai frecvent mit este exact opusul: oamenii sunt impresionați și mișcați de dezvăluirile celorlalți”, explică Kapusta.

O ședință tipică începe cu stabilirea regulilor de bază – confidențialitate, respect și non-judecată – și continuă cu explorarea emoțiilor dificile, într-un cadru sigur și controlat.

Efectele terapiei de grup pot fi semnificative. Prin ascultarea și împărtășirea experiențelor, participanții ajung să se înțeleagă mai bine și să descopere soluții comune. „Orice problemă adusă între oameni devine mai ușor de gestionat. Ne regăsim în ceilalți și ne descoperim soluții împreună”, afirmă Sorana Kapusta.

În anumite situații, acest tip de terapie poate fi chiar mai eficient decât cea individuală, reducând sentimentul de singurătate și amplificând sprijinul emoțional. Pentru tulburări complexe sau patologii severe, terapia individuală rămâne însă recomandarea principală.

Comparativ cu țările nordice, unde comunitățile terapeutice sunt integrate de mult timp în viața socială, România se află încă într-o etapă incipientă. „Suntem încă reticenți la a ne expune în fața altora și există percepția că vom fi judecați dur”, spune fondatoarea The Hive.

Totuși, lucrurile încep să se schimbe. „Oamenii încep să realizeze că a înțelege mai multe despre sine și a găsi soluții pentru o viață mai bună devine esențial”, subliniază Sorana Kapusta.

Pentru fondatoarea The Hive, terapia de grup este mai mult decât o metodă terapeutică – este un exercițiu de empatie și responsabilitate socială. Ea oferă exemplul unei întâlniri aparent banale, dar profund umane, care ilustrează puterea ascultării autentice.