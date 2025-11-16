Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing) asupra utilizatorilor Revolut a crescut mult, ne arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

În perioada de cumpărături online intensă, cum este Black Friday, Revolut a observat că tot mai mulți oameni sunt vizați de apeluri în care escrocii pretind că sunt de la Revolut, o bancă sau o instituție oficială.

Scopul lor este să convingă oamenii să confirme tranzacții false, să trimită bani într-un „cont sigur” sau să ofere informații personale, cum ar fi PIN-uri, coduri de autentificare sau alte date sensibile.

Fraudatorii folosesc numere care par legitime și uneori chiar românești și încearcă să-i facă pe oameni să reacționeze rapid, vorbind într-un ton urgent sau autoritar. Unii se dau chiar drept angajați ai serviciului de suport Revolut.

Revolut avertizează clar: ei vor suna doar prin aplicația securizată, nu prin telefon direct, decât dacă apelul a fost stabilit anterior prin chat-ul din aplicație. Orice apel „din senin” trebuie considerat tentativă de fraudă. Compania precizează că nu va cere niciodată:

trimiterea banilor într-un „safe account”;

efectuarea vreunei plăți;

ignorarea alertelor din aplicație;

furnizarea PIN-ului, codurilor OTP sau a altor date personale.

Experții DNSC spun că apelurile frauduloase de tip spoofing au câteva semne clare:

vin direct pe telefon, nu prin aplicația Revolut;

sunt neașteptate și nu le-ai cerut;

apelantul vorbește prost românește sau te presează;

se vorbește despre o tranzacție pe care nu o recunoști;

te roagă să trimiți bani, să dai date personale sau să instalezi aplicații suspecte.

Revolut spune că autentificarea prin aplicație înainte de apel împiedică escrocii să intervină. Dacă primești un apel suspect:

închide imediat apelul;

verifică în aplicație (chat) dacă Revolut a încercat să te contacteze;

raportează incidentul în aplicație și la autorități (ANCOM, DNSC, Poliția Română);

nu trimite bani și nu oferi date personale.

În 2024, Revolut a reușit să blocheze tranzacții frauduloase de peste 600 milioane de lire sterline cu ajutorul sistemelor automate și al echipei de prevenire a fraudelor.