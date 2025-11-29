Într-o perioadă marcată de scumpiri, consumatorii pun accent pe valoare, nu pe preț. SHOW *the agency, agenție independentă de advertising și brand experience, arată că percepția românilor s-a schimbat semnificativ în 2025: oamenii devin mult mai atenți la fiecare achiziție și se orientează către produsele care le oferă un beneficiu suplimentar pentru aceeași sumă.

„Consumatorii românii sunt atenți la evaluarea raportului preț-calitate. Vor să simtă că primesc maximum pentru ceea ce plătesc, iar această percepție cântărește mai mult decât prețul în sine”, afirmă Călin Ichim, Executive Director SHOW *the agency.

Acesta subliniază că decizia de cumpărare este influențată de comparația cu cel mai mic și cel mai mare preț de referință și că, „în 2026 câștigă brandurile care oferă mai mult decât costă produsul, nu cele care scad prețul”.

Pentru anul viitor, agenția estimează o reducere a consumului în aproape toate sectoarele. Clienții vor cheltui mai puțin, vor selecta mai riguros produsele și serviciile, iar companiile vor trebui să renunțe la proiectele neprofitabile pentru a-și optimiza bugetele.

„Scumpirile pot îndepărta chiar și consumatorii fideli. Brandurile trebuie să folosească inteligent contextul pentru a se diferenția, a transmite la momentul potrivit mesajele relevante și a-și păstra clienții”, explică Ichim.

El avertizează că strategiile de preț trebuie calibrate cu atenție, deoarece „creșterile foarte mari, bruște și nejustificate vor îndepărta consumatorii existenți și îi vor descuraja pe cei noi”.

În 2026, psihologia consumatorului devine centrală:

„Dacă vrem ca un om să își cheltuiască banii munciți pe produsul nostru, trebuie să îi oferim certitudinea că primește exact ceea ce își dorește și ceva în plus”, adaugă specialistul SHOW *the agency.

Chiar și într-un context economic dificil, companiile pot câștiga cotă de piață dacă folosesc strategii adaptate comportamentului actual al consumatorilor. SHOW *the agency recomandă:

Campanii integrate online–offline. Acestea permit o penetrare rapidă a pieței și susțin atât lansările, cât și consolidarea produselor deja existente.

Parteneriate cu formatori de opinie relevanți. Alegerea unor influenceri credibili crește încrederea în brand și poate accelera conversia.

„Recrutarea unor ambasadori de brand cu un grad ridicat de credibilitate… reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități de a stimula consumul repetitiv”, explică Ichim.

Reputația și poziționarea depind de o comunicare construită pe rațiuni clare și execuție de calitate.

SHOW *the agency evidențiază că activările de brand rămân printre cele mai bune instrumente de creștere deoarece permit interacțiune directă cu consumatorul.

Contactul cu produsul – testare, demonstrații, experiențe – crește considerabil rata de achiziție, depășind comunicarea digitală simplă. Activările organizate în zone care încurajează consumul pot transforma interesul în vânzări reale.

Campaniile de PR contribuie decisiv la poziționarea unui brand, mai ales în cazul lansării de produse noi. Combinate cu activări, marketing digital și colaborări cu influenceri, ele întăresc mesajele și diferențiază brandul într-o piață tot mai aglomerată.